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MLB／曾率道奇來台 93歲名人堂教頭拉索達辭世
名人堂教頭拉索達（Tommy Lasorda）今天傳出離世消息，享耆壽93歲，他曾率道奇隊登台與中職聯隊進行3場比賽，也悉心關照先後加入道奇的台灣球員陳金鋒、郭泓志、胡金龍，台灣球迷對他並不陌生。
拉索達已住院2個月，本周才剛出院，出院時的新聞並未證實他住院的原因，僅提到可能是心臟問題，卻在今天傳出過世，死因為心臟驟停。
大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）發表聲明稿，感謝這位道奇傳奇教頭的貢獻，「拉索達是最偉大的教頭之一，他熱愛作為道奇一份子的人生，他的生涯從1949年擔任投手展開，但更因兩度帶領道奇奪冠、四度登頂國聯而為人所熟知。」
「他的熱情、成功、魅力和幽默感，讓他成為全球知名的人物，也帶動了棒球的成長。」曼弗瑞在文中提到，「拉索達歡迎來自墨西哥、多明尼加、日本、南韓與其他各地的球員加入道奇，讓棒球變得更茁壯、更多元。」
道奇所在的洛杉磯，亞裔人口眾多，也因此成為最早向亞洲市場涉獵的球隊之一，1993年正是在開拓亞洲市場的目的下，拉索達帶領道奇隊來台獻技，與中職進行3場交流賽，道奇幾乎以大聯盟25人名單完整出征，星級非凡。
拉索達的投手生涯，在大聯盟留下0勝4敗、防禦率6.48，但擔任道奇教頭的21年，讓他成為傳奇人物，他在1996年正是因心臟病問題，決定退休，卸下教鞭後仍持續任職於道奇，人生已有71年奉獻給了這支球隊。
拉索達的教頭生涯累戰績1599勝1439敗，8度稱霸分區、4度國聯出線、2度拿下世界大賽冠軍，執教的前兩個完整賽季，就帶領道奇進入世界大賽，開啟了他傳奇的執教生涯。
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