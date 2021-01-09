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MLB／道奇致敬拉索達影片 有台北市立棒球場彩蛋

中央社 / 洛杉磯8日專電
拉索達當年曾率道奇訪台。 聯合報系資料照
拉索達當年曾率道奇訪台。 聯合報系資料照

生涯20年擔任洛杉磯道奇隊總教練，美國棒壇傳奇人物拉索達（Tommy Lasorda）7日夜間過世，享耆壽93歲。他的棒球影響力遍及世界，1993年曾率道奇隊來台比賽。

洛杉磯道奇隊今天在社群媒體上發表影片，追思拉索達。影片開頭不久可以看到拉索達身影，出現在後來已拆除的台北市立棒球場，當年他率道奇隊來台灣，參加「中華職棒國際邀請賽」。

當年道奇隊在台北市立棒球場，與龍熊、鷹獅、象虎聯軍進行3場友誼賽。道奇王牌投手賀西瑟（OrelHershiser）、強打捕手皮耶薩（Mike Piazza）等一線明星球員都在陣中。

透過棒球，拉索達的影響力跨越國界，美國職棒大聯盟發表的追思影片中，拉索達一字一句指導剛加入道奇隊的日本傳奇投手野茂英雄，說出「我流的血是道奇隊的藍色」。

義大利移民之子，五兄弟中排行老二，拉索達投身棒球工作70年，曾經是職棒投手，退役之後擔任道奇總教練20年，1981年、1988年兩次率隊拿下世界大賽冠軍。

他退休之後入選棒球名人堂，不只是洛杉磯當地的傳奇人物，更成為世界棒球大使，美國棒球界譽為國寶。

1988年世界大賽，拉索達展現「神之調度」，對奧克蘭運動家隊的首戰，9局下道奇隊3比4落後之下，派上負傷的吉布生（Kirk Gibson）代打，敲出再見全壘打。這一幕成為道奇隊史經典畫面。

拉索達自1976到1996年擔任道奇總教練，生涯戰績1599勝、1439敗，被球迷譽為「道奇隊的臉」。他經常自稱「流著道奇隊的藍色血液」之外，把道奇球場稱為藍色天堂。

拉索達在一次訪談中分享對道奇隊的一生熱愛：「當我離開人世，我希望我太太把道奇賽程表放在我的墓碑上，這樣人們去掃墓的時候，可以順便過來看看，道奇隊最近有沒有主場比賽。」

道奇球場休息區掛上拉索達的２號球衣。 美聯社
道奇球場休息區掛上拉索達的２號球衣。 美聯社

道奇球場外野漆上２號。 美聯社
道奇球場外野漆上２號。 美聯社

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