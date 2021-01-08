MLB／洋基出手了！ 小聯盟約簽前釀酒人王牌夏辛

以往在自由市場相當活躍的洋基，目前球隊休賽季的補強讓粉絲大失所望，今(8)日以小聯盟約簽下前釀酒人王牌投手夏辛（Jhoulys Chacin），填補投手戰力。

33歲的夏辛2018年效力釀酒人時期曾經投出亮眼賽季，以15勝8負、3.50防禦率，肩負起釀酒人王牌責任，也在隔季擔任開幕戰先發，但紀中就被交易至紅襪，去年則轉戰勇士隊，但僅出賽2場，留下7.20防禦率。

目前洋基先發輪值僅剩王牌投手柯爾(Gerrit Cole)、蒙哥馬利(Jordan Montgomery)，但一般認為，洋基會等到勒梅休(DJ LeMahieu)爭奪戰塵埃落定後，再做出大補強。

休賽季洋基重新簽回牛棚投手華倫(Adam Warren)，日前也透過交易盤來教士外野快腿艾倫(Greg Allen)，對比昔日不惜砸下重金網羅頂級球員，洋基已不復從前「邪惡帝國」的招牌。