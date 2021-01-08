聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／洋基出手了！ 小聯盟約簽前釀酒人王牌夏辛
以往在自由市場相當活躍的洋基，目前球隊休賽季的補強讓粉絲大失所望，今(8)日以小聯盟約簽下前釀酒人王牌投手夏辛（Jhoulys Chacin），填補投手戰力。
33歲的夏辛2018年效力釀酒人時期曾經投出亮眼賽季，以15勝8負、3.50防禦率，肩負起釀酒人王牌責任，也在隔季擔任開幕戰先發，但紀中就被交易至紅襪，去年則轉戰勇士隊，但僅出賽2場，留下7.20防禦率。
目前洋基先發輪值僅剩王牌投手柯爾(Gerrit Cole)、蒙哥馬利(Jordan Montgomery)，但一般認為，洋基會等到勒梅休(DJ LeMahieu)爭奪戰塵埃落定後，再做出大補強。
休賽季洋基重新簽回牛棚投手華倫(Adam Warren)，日前也透過交易盤來教士外野快腿艾倫(Greg Allen)，對比昔日不惜砸下重金網羅頂級球員，洋基已不復從前「邪惡帝國」的招牌。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言