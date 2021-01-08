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MLB／聯盟首位女性黑人教練 碧安卡：我想成為球隊總管
紅襪宣布聘請碧安卡（Bianca Smith）擔任小聯盟教練，打破了性別藩籬，碧安卡將成為首位在職業棒球執教的女性黑人教練。
在紅襪的介紹記者會上，碧安卡表示不該因性別而限制自我，而自己會竭盡所能做好這份工作：「我想繼續挑戰自己，我的目標是成為大聯盟總教練，但我仍然有一大段路要走，我想盡我最大努力去學習這個角色。」
來到紅襪之前，2018年碧安卡曾在威斯康辛一所大學擔任打擊助教，賽季期間也會到大聯盟紅人、遊騎兵等球團實習，而碧安卡在去年11月參加紅襪面試，不僅僅是教練職，也面試了球員發展規劃員以及球探，最終紅襪也決定將碧安卡納入旗下，成為首位在職業棒球執教的女性黑人教練。
當被媒體問到為何許多女性拒絕進入運動產業，碧安卡也指出問題在於「缺乏榜樣」：「在這領域上看不到任何與你相同的人，所以你當然認為自己無法做到，很多孩子會依據他們的所見所聞去了解他們未來想做什麼，但如果愈來愈多女性投入運動產業，或者至少盡力去嘗試，我想將會有更多的人受到啟發，讓他們意識到這也是一條康莊大道。」
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