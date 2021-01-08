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MLB／明星游擊+強投一次到位 大都會總裁：已經規劃很久

聯合新聞網 / 綜合報導
大都會換來明星游擊手林多（Francisco Lindor）及先發投手卡拉斯科，總裁奧德森表示這比重磅交易已經規劃很久了。 美聯社
大都會換來明星游擊手林多（Francisco Lindor）及先發投手卡拉斯科，總裁奧德森表示這比重磅交易已經規劃很久了。 美聯社

大都會做出重量級交易，搶下明星游擊手林多（Francisco Lindor）及先發投手卡拉斯科（Carlos Carrasco），總裁奧德森（Sandy Alderson）對此項交易案則表示，球團已經規劃了許久。

奧德森接受媒體採訪表示，去年球季結束後就開始接觸印地安人球團，洽談交易林多的可能，「事實上我們在賽季期間就開始討論，我不太確定他們對此交易案有多大興趣，也有可能是他們正在商討該將兩人一併送出，還是留下其中一位」，不過奧德森隨後補充，林多才是交易案的主菜，卡拉斯科從來不在他們的討論範圍。

「他們在克里夫蘭待了許多年，但我認為他們會非常興奮來到紐約」，確定達成交易後，奧德森苦笑著表示為了得到兩人，付出了不小代價，「我們做出任何補強都是令人期待的，特別是像林多這樣的明星球員，而卡拉斯科也能增添先發輪值戰力，」

然而奧德森的野心不只如此，當被問到是否還會有其他大動作時，奧德森以「我們一直都很飢渴」來作回應，根據外媒爆料，大都會將持續在自由市場上物色球員，也涉入與小熊洽談交易明星三壘手布萊恩(Kris Bryant)。

紐約

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