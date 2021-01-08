MLB／走了林多、換回2工具人 張育成有新挑戰

印地安人隊完成重磅交易，送走當家球星林多（Francisco Lindor），對台將張育成來說，不盡然是利多，因為這筆交易案中，印地安人拿回了2名大聯盟內野手，球團賦予定位都是工具人，也都成了張育成的競爭對手。

在這筆2換4交易案中，大都會送出羅沙里歐（Amed Rosario）、吉曼尼茲（Andrés Giménez）和2名小聯盟投手，其實正是一筆游擊手互換的交易案，去年的60場縮水賽季，羅沙里歐共先發鎮守游擊37場，吉曼尼茲則為先發游擊22場，也在二壘、三壘亮相過。

吉曼尼茲去年首度升上大聯盟，生涯未曾經歷過3A層級，從2A跳升，安托列提（Chris Antonetti）表示，「他是個完全跳過3A、在去年升上大聯盟的傢伙，在攻擊端上的表現並不遜色。」

安托列提稱讚吉曼尼茲，「年輕、運動力強，他是個來自委內瑞拉的左打者，也是個優異的游擊手，處理球的能力絕佳，我們認為他有能力成長為多產的大聯盟打者。」

羅沙里歐過去4季已逐漸扛下大都會主戰游擊的位置。 美聯社

羅沙里歐過去4季已逐漸扛下大都會主戰游擊的位置，接下來也極有可能補上林多留下的空缺，安托列提指出，他除了已有相當充分的資歷顯示可站穩游擊，也有能耐負擔其他守備位置，「我們認為不管是擔任游擊手或是工具人，他都可以替球隊幫上忙。」

總教練法蘭柯納（Terry Francona）在去年12月曾點名，希望由張育成扛起二壘位置，如今走了林多，多了兩位多守位的內野手，對定位重疊的張育成來說，勢必又是新的考驗。