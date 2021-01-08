MLB／印地安人含淚送走林多 總裁：正確的決定

近5年4度進入季後賽，印地安人隊成為賣家有不得已的苦衷、小市場球隊的無奈，今天確定送走當家球星林多（ Francisco Lindor）與投手卡拉斯科（Carlos Carrasco），球團總裁安托列提（Chris Antonetti）說：「和他們兩人談話時，我流淚了，我想他們也是一樣。」

林多今年年薪預計將超過2000萬美元，接下來成為自由球員後的合約，更非印地安人所能負擔，從上一個冬天就傳出有意脫手林多，終在今天拍板定案，將林多與卡拉斯科一併打包送到大都會隊。

「為了找到共識，我們都做了很多努力。」安托列提承認，「這無關錯誤、無關埋怨，老闆和球團已經盡了最大的努力，而林多也努力讓他的期望與我們所能負擔的範圍找到交集，只是最終我們無法辦到。」

安托列提感謝兩位球員的貢獻，「如果沒有他們兩人的貢獻，我不確定我們是否可以擁有過去8年的成功。」交易後，他在與兩人談話時流下了眼淚，「我想他們也是一樣，因為我們在意彼此，他們是特別的人、特別的球員。」

安托列提坦言，「像這樣的交易，真的很難，但同時我們也感覺這對球隊來說，才是正確的決定。」