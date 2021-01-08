MLB／想加入老牌常勝軍 菅野智之沒等到第一志願上門

讀賣巨人隊王牌投手菅野智之入札失敗，他並非沒人要，但上門的球隊與報價並未同時符合他的期待，「日刊體育」引述消息指出，最終留在談判桌上的球隊是藍鳥、紅襪、巨人隊，而菅野智之心中另有第一志願。

菅野智之透過入札制度挑戰大聯盟，帶著兩座澤村賞資歷上架，並非沒有行情，他去年的年薪為6.5億日圓，已在美職市場上獲得一紙超過這個數字的複數年合約，但不足以吸引他點頭。

一位美聯球探表示，他曾聽說菅野智之的考量不只金錢，還有球隊競爭力，他的理想球隊是像洋基、道奇那樣的老牌名門常勝軍，具有人氣與聲望，且陣中好手如雲，他希望能有衝擊世界大賽冠軍的機會。

而留在最終競爭行列中的球隊藍鳥、紅襪、巨人，對菅野智之來說，就顯得有些微妙，有點符合條件、但又不是完全符合。這位球探指出，藍鳥目前的實力在3隊中最佳，而紅襪、巨人則是傳統名門，「算是符合他的期望，但又不是最好的。」

菅野智之的團隊向各隊提報他理想的價碼與合約年限，期望完全符合他條件的球隊可以上門報價，但最終期待落空，菅野智之決定不「屈就」第二志願，新球季續回日職打拚，等待來年再次挑戰。