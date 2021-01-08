日職／沒收到滿意報價 菅野智之不去大聯盟了

讀賣巨人隊王牌投手菅野智之親自赴美談約，最終並未獲得理想報價，他確定今年續留日職，有可能在球季結束後再次挑戰「美」夢。

菅野智之的議約期限在今晨到期，他在本月親自飛到美國，與有意開出合約的各隊談約，但在期限到點前未與任何球隊簽下合約，他將返回老東家巨人，而先前已傳出巨人展現誠意，為他開出4年合約，附帶有3次逃脫權，讓他保有來年再戰大聯盟的機會。

大聯盟報導中指出，31歲的菅野智之在今冬自由市場上確實有行情，包括藍鳥、教士等隊，都表達出爭取企圖，但這位兩屆澤村賞得主，顯然並未等到他滿意的報價。

一位參與這場爭奪戰的球隊高層透露，菅野智之最後的抉擇為二選一，加入教士隊、與達比修有當隊友，或是返回日職，最終他決定續留日職。

日職今冬共有3人投過入札制度挑戰大聯盟，結局已全數出爐，僅火腿隊投手有原航平與遊騎兵簽下兩年620萬美元合約，新球季將在美國打拚，火腿外野手西川遙輝與菅野智之都續留日職。