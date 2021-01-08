MLB／紐約大都會重磅交易 補進明星游擊手林多

美國職棒大聯盟紐約大都會積極補強，今天透過6人交易從克里夫蘭印地安人隊換得明星游擊手林多。27歲的林多如與大都會簽下長約，將成為今後多年球隊爭冠的看板球星。

除林多（Francisco Lindor）外，大都會還得到效力印地安人11季的右投卡拉斯柯（Carlos Carrasco）。這是大聯盟休賽季最受矚目的交易之一，也是億萬富豪柯恩（Steve Cohen）去年11月入主大都會後強化戰力的重要一步。

林多攻守俱佳，深獲克里夫蘭球迷喜愛。2015年登上大聯盟以來，他4度入選明星賽，拿過兩次金手套與銀棒獎；過去6季轟出138發全壘打，傲視全大聯盟游擊手。

林多去年在因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）縮短的賽季表現欠佳，打擊率2成58，僅轟出8發全壘打。相較之下，林多前3年平均每季有34轟的水準。

印地安人是小市場球隊，預算有限，球團雖有意以長約留住這位招牌球星，但雙方未能達成共識。林多今年賽季後將成為自由球員，印地安人把握剩餘價值換走林多是意料中事，換新老闆後口袋更深的大都會一直是謠傳中的交易對象，如今塵埃落定。

與林多情況類似的球星是去年2月從波士頓紅襪轉戰洛杉磯道奇的外野手貝茲（Mookie Betts）。

貝茲被交易到道奇後，與球團簽下12年總值3.65億美元的延長合約，協助道奇奪下睽違32年的世界冠軍。

家財萬貫的柯恩入主大都會後期許3至5年內奪冠，除了補進捕手麥坎（James McCann），也是爭取包爾（Trevor Bauer）、斯普林格（George Springer）等自由球員加盟的熱門球隊。如能比照道奇以長約綁住林多，大都會未來多年逐鹿中原的班底將更為穩固。

至於印地安人，送走林多與卡拉斯柯後薪資負擔大幅減輕，並從大都會換得游擊手羅沙里歐（AmedRosario）、西門內斯（Andres Gimenez）及小聯盟右投沃爾夫（Josh Wolf）與外野手葛林（Isaiah Greene）。