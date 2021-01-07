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MLB／達比修有轉隊妻相挺 山本聖子與聖地牙哥有緣再相會
在日籍強投達比修有被交易至教士隊後，妻子山本聖子在自己的育兒部落格有感而發，表示自己過去和聖地牙哥有很深的緣份。
山本聖子寫道，「想起2017年時的自己，沒有化妝的習慣，索性就戴上髮帶，穿著夾腳拖出門，跟現在根本沒變嘛。」
2017年達比修有8月從遊騎兵被交易至國聯西區的洛杉磯道奇，曾在客場與聖地牙哥教士進行比賽。
「在看完達比修有先發的比賽後，我跟兩個兒子跑去聖地牙哥水族館，在那隨意地逛了一個小時後孩子們跟爸爸會合，在當地吃完燒肉就回洛杉磯了。沒想到，這次可以住在聖地牙哥，感謝這一切的緣分。」
從字裡行間可以看出達比修一家對聖地牙哥的喜愛，山本聖子最後打趣寫道，「這裡有主題公園和動物園，特別是賽季進行中，若孩子的爸爸沒辦法一起的時候，身為媽媽的我會努力帶著孩子玩的」。
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