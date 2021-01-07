快訊

台南YMCA泳池18人送醫 疑天然瓦斯燃燒不完全造成中毒

當張忠謀鄰居要多少租金？北市實價租金最貴住宅排行榜出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／達比修有轉隊妻相挺 山本聖子與聖地牙哥有緣再相會

聯合新聞網 / 綜合報導
達比修一家超愛聖地牙哥，妻山本聖子感謝緣分。 圖/取材自達比修有推特
達比修一家超愛聖地牙哥，妻山本聖子感謝緣分。 圖/取材自達比修有推特

在日籍強投達比修有被交易至教士隊後，妻子山本聖子在自己的育兒部落格有感而發，表示自己過去和聖地牙哥有很深的緣份。

山本聖子寫道，「想起2017年時的自己，沒有化妝的習慣，索性就戴上髮帶，穿著夾腳拖出門，跟現在根本沒變嘛。」

2017年達比修有8月從遊騎兵被交易至國聯西區的洛杉磯道奇，曾在客場與聖地牙哥教士進行比賽。

「在看完達比修有先發的比賽後，我跟兩個兒子跑去聖地牙哥水族館，在那隨意地逛了一個小時後孩子們跟爸爸會合，在當地吃完燒肉就回洛杉磯了。沒想到，這次可以住在聖地牙哥，感謝這一切的緣分。」

從字裡行間可以看出達比修一家對聖地牙哥的喜愛，山本聖子最後打趣寫道，「這裡有主題公園和動物園，特別是賽季進行中，若孩子的爸爸沒辦法一起的時候，身為媽媽的我會努力帶著孩子玩的」。

洛杉磯 動物園 夾腳拖

相關新聞

前洋基投手休斯英年早退 曾創單季史上最佳數據

本週之初，台灣球迷曾經非常熟悉的大聯盟投手休斯（Phil Hughes）宣布退休，結束12年的大聯盟生涯。雖然休斯自2018年在聖地牙哥教士隊擔任後援投手、留下16場出賽記錄後，就沒有再現大聯盟沙場，

MLB／達比修有轉隊妻相挺 山本聖子與聖地牙哥有緣再相會

在日籍強投達比修有被交易至教士隊後，妻子山本聖子在自己的育兒部落格有感而發，表示自己過去和聖地牙哥有很深的緣份。 山本聖子寫道，「想起2017年時的自己，沒有化妝的習慣，索性就戴上髮帶，穿著夾腳

MLB／韌帶置換手術鼻祖 Tommy John坦承確診

大聯盟傳奇球員湯米‧約翰（Tommy John）日前傳出染上新型冠狀病毒的新聞是假新聞，而今日在接受《美聯社》電話訪談時坦承自己確診，經治療後目前在家中休養。 比起棒球場上的活躍，湯米‧約翰的名

MLB／和麥登再續前緣？ 傳天使有意延攬小熊明星捕手

據《MLBTR》撰文指出，天使對小熊隊當家捕手康崔拉斯（Willson Contreras）相當感興趣，但並不是個迫在眉睫的交易，若成真他將與天使教頭麥登(Joe Maddon)再續前緣。 20

MLB／他的數據象徵時代的改變 官網撰文感嘆王建民

大聯盟官網日前有記者撰文討論30隊各個難以成為名人堂球星，卻能在單季繳出名人堂等級成績的球員，而提及洋基隊時便點名了2006年的王建民。 撰文記者利奇（Will Leitch）表示，王建民可能不

MLB／想比照菊池雄星價碼 菅野智之想要的合約沒人給

日職讀賣巨人王牌菅野智之今年透過入札制度挑戰大聯盟舞台，傳出喊價想比照2年前菊池雄星的合約——4年5600萬美元，但目前仍無球隊提出匹配價碼，因此傳出菅野恐怕得回歸日職。 菅野智之的入札期限將至

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。