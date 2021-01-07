MLB／韌帶置換手術鼻祖 Tommy John坦承確診

大聯盟傳奇球員湯米‧約翰（Tommy John）日前傳出染上新型冠狀病毒的新聞是假新聞，而今日在接受《美聯社》電話訪談時坦承自己確診，經治療後目前在家中休養。

比起棒球場上的活躍，湯米‧約翰的名聲在場下揚名立萬，他是棒球界首位動了手肘尺骨附屬韌帶重建手術的選手的球員，也因此後人將其手術命名為「Tommy John Surgery」，他曾獲東山再起獎，大聯盟生涯長達26年之久。

大聯盟傳奇球員湯米‧約翰（Tommy John）。 美聯社

日前約翰被爆出感染新冠肺炎後，當時傳出是假新聞，後來本人在與《美聯社》電訪中表示自己不曾否認確診，他確實染疫，並在去年12月13日就已經出現症狀。

現年77歲的約翰表示自己接受了氧氣治療並已結束療程，雖然沒有出現失去味覺等症狀但確實感覺雙腳無力，「我現在很好，唯一需要擔心的是需要安排的人替我在家中進行物理治療。」約翰表示。

湯米‧約翰的大聯盟職業生涯橫跨1963-1989年，他在1974年動了韌帶置換手術，隨後便像重生一般在1977、79、80三度斬獲20勝。