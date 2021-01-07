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MLB／和麥登再續前緣？ 傳天使有意延攬小熊明星捕手

聯合新聞網 / 綜合報導
天使對小熊隊當家捕手康崔拉斯（Willson Contreras）相當感興趣。 歐新社
天使對小熊隊當家捕手康崔拉斯（Willson Contreras）相當感興趣。 歐新社

據《MLBTR》撰文指出，天使小熊隊當家捕手康崔拉斯（Willson Contreras）相當感興趣，但並不是個迫在眉睫的交易，若成真他將與天使教頭麥登(Joe Maddon)再續前緣。

2016登上大聯盟的康崔拉斯，當年也隨著小熊奪冠，曾入選過兩次全明星賽，今年則是首度入選金手套入圍名單，他偷好球的能力在2020球季替小熊投手群少丟了2分，聯盟排名第2，此外35%的阻殺率也優於聯盟75%的捕手。

MLB記者羅森索（Ken Rosenthal）表示麥登相當中意康崔拉斯，而天使陣中主戰捕手史塔西（Max Stassi）可能因傷趕不上開季，而康崔拉斯除了可以頂替這個空缺，他還具備後者難以望其項背的長打能力。

羅森索指出，小熊想趁年奪冠主力即將走完新秀合約的此時進行重建，換取作物以補充貧脊的農場，或許會在交易中尋求天使農場更好的新秀，像21歲的外野手亞當斯（Jordyn Adams）、20歲的傑克森（Jeremiah Jackso）以及19歲游擊手帕里斯（Kyren Paris）。

小熊隊 天使 Joe Maddon

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