MLB／他的數據象徵時代的改變 官網撰文感嘆王建民

大聯盟官網日前有記者撰文討論30隊各個難以成為名人堂球星，卻能在單季繳出名人堂等級成績的球員，而提及洋基隊時便點名了2006年的王建民。

撰文記者利奇（Will Leitch）表示，王建民可能不是洋基隊最受歡迎的球員，仍讓人印象深刻，他在06年拿下19勝，傑出的表現助洋基該年拿下97勝。而王建民的貢獻值（WAR）為全隊最高的6.0（經查證為bWAR，較具公信力的fWAR為3.8）。

利奇另外感嘆，由王建民的數據可看出時代的演進，當年他透過一顆伸卡球製造打者軟弱擊球，在218局中僅三振76人，而今棒球則講究投手與打者正面對決，不是三振就是全壘打，擔任先發的王建民三振數甚至不如2019年洋基的後援投手查普曼（Aroldis Chapman）、康利（Tommy Kahnle）與歐塔維諾（Adam Ottavino）等人。