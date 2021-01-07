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MLB／想比照菊池雄星價碼 菅野智之想要的合約沒人給

聯合新聞網 / 綜合報導
巨人隊王牌投手菅野智之挑戰入札，傳出喊價想比照2年前菊池雄星的合約，難怪沒有球隊願意匹配。 聯合報系資料照
巨人隊王牌投手菅野智之挑戰入札，傳出喊價想比照2年前菊池雄星的合約，難怪沒有球隊願意匹配。 聯合報系資料照

日職讀賣巨人王牌菅野智之今年透過入札制度挑戰大聯盟舞台，傳出喊價想比照2年前菊池雄星的合約——4年5600萬美元，但目前仍無球隊提出匹配價碼，因此傳出菅野恐怕得回歸日職。

菅野智之的入札期限將至（美國時間1月7日），然而在剩餘不到一天的時間內似乎還沒有球隊提出讓他滿意的價碼，據《The Athletic》報導，他想比照2019年菊池雄星與水手簽下4年5600萬美元合約，其中第三年為球隊選擇權，最長可續約至7年。

然而因新型冠狀肺炎各隊票房受到影響，即便到了一月自由市場依舊冷清，先前曾傳出對菅野有興趣的大都會、藍鳥、巨人、紅襪和天使等隊出價不如預期，甚至連口袋深的大都會都宣布退出這場競逐。

母隊讀賣巨人日前曾傳出向菅野智之開出一份為期4年並包含3次跳脫權的合約，為的就是保有他未來還有挑戰MLB的機會，或許菅野會在時機歹歹的今日選擇暫時回鍋日職，未來再尋求站上大聯盟舞台。

肺炎

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