前洋基投手休斯英年早退 曾創單季史上最佳數據

本週之初，台灣球迷曾經非常熟悉的大聯盟投手休斯（Phil Hughes）宣布退休，結束12年的大聯盟生涯。雖然休斯自2018年在聖地牙哥教士隊擔任後援投手、留下16場出賽記錄後，就沒有再現大聯盟沙場，許多人以為他早已被動退休，但本週伊始他發出的聲明，才算是正式為其球涯畫下句點。

許多台灣球迷之所以熟知休斯的名字，是因為他是前旅美好手王建民在紐約洋基處巔峰期時的洋基投手、大物新秀。之後幾年他在洋基的投球生涯（直到2013年他成為自由球員並跟明尼蘇達雙城隊簽約為止），也都因為台灣轉播單位大量播放洋基賽事的關係，廣為人知。

休斯的退休，令人感到意外也不太意外。意外的是，他現在才34歲，雖然早已稱不上年輕，而且大部分職棒球員打不到這個年紀就退休了，但以一個曾入選明星賽、曾拿過賽揚獎選票的投手來說，這也不算老到什麼地步，一些跟他選秀同屆的球員（2004年），目前都還在大聯盟奮戰，如韋蘭德（Justin Verlander）、岡薩雷茲（Gio Gonzalez）、鈴木清、哈普（J.A. Happ）、麥基（Jake McGee）、富勒（Dexter Fowler）等人，而且這些人近年的成績也都還算上得了檯面。

休斯、張伯倫、甘迺迪(由左至右)三位前洋基新秀投手，相信還讓許多台灣球迷記憶猶新！ 歐新社資料照片

不意外的是，休斯早在2016年就動過胸部手術，以治療可說是「投手殺手」的「胸廓出口症候群」。雖然當時手術成功、取出了休斯胸腔的一根肋骨，減輕了他右肩所承受的神經壓力，但如果你對曾經得過胸廓出口症候群的投手有瞭解，就會知道一旦患上這個病症，投手就很難恢復全然的健康，遑論重拾昔日巔峰的球技。

大多數曾患上該病症的投手，要不是提早退休，就是投球表現大幅衰退，另一個經典的例子是曾被紐約大都會球迷封為「黑暗騎士」的哈維（Matt Harvey）。因此，除了胸廓出口症候群之外、職業生涯大大小小傷勢不斷的休斯，在2016年手術後的第三年，就沒再職業賽場投球，第四年就宣布退休，某種程度上，亦不會太令人吃驚。

但回顧王建民巔峰時期，休斯受矚目和受期待的程度，再看到現在他年僅34歲就宣布退休，還是多少令人感到一些不勝唏噓。

2004年，在選秀第一輪第23順位被洋基選進的休斯，是那個年代的洋基，極少數的業界公認大物小聯盟新秀。他在2006年於小聯盟高階1A和2A，合計投出146局、12勝六敗、防禦率2.16、168次三振、僅34次保送的亮眼成績後，隨即在2007年季前躍居業界的百大新秀榜前五名。做小聯盟球員評價相當有權威的媒體《棒球美國》（Baseball America），把他評為第四大新秀，而進階棒球數據分析聞名的網站「棒球指南」（Baseball Prospectus），更是把他列為第二大新秀。

當年洋基的經營方式跟現在不太一樣，仍非常倚賴交易或簽大咖球星，不太管農場的培植和小聯盟新秀的累積（待大老闆史坦布瑞納（George Steinbrenner）不再管事、後來去世之後，總管凱許曼（Brian Cashman）才開啟近10年洋基成功的農場經營）。因此，能出一個像休斯這樣的大物，對洋基管理階層和球迷來說，都是很新鮮、很值得期待的事情。休斯也在2007年上半季就完成大聯盟初登板，加入當時以王建民、派提特（Andy Pettitte）、穆西納（Mike Mussina）為首的洋基先發陣容。

休斯在2007年升上大聯盟，當年正是王建民在洋基連續兩年投出19勝的顛峰時期。 歐新社資料照片

當然，後來的事情大家都再清楚不過了，大聯盟生涯前兩年，休斯因為屢屢受傷和表現不穩，所以出賽不多，而且擔任先發角色的成績亦不理想；2009年轉入牛棚投出佳績後（86局、防禦率3.03、K/9值10、BB/9值2.9），對當時年紀還是只有23歲的休斯，仍抱持高度期待的洋基，決定在2010年再把他放入先發輪值，而這次，休斯終於沒讓洋基失望。即便投手獨立防禦率FIP仍偏高（被全壘打率偏高、三振率偏低），但他吃下176.1局的投球量，繳出低於聯盟平均的防禦率4.19，拿下18勝，還入選明星賽，整體而言，比起生涯初期算是進步不少。

可惜好景不常，休斯接下來幾季，直到2013年球季結束成為自由球員為止，他都只能繳出輪值第四、第五號的投球水準，FIP落在4.50左右、防禦率也逼近5.00，最終洋基沒有祭出合約把他留下；反倒是當時在美聯中區戰績不佳的雙城，開出三年2400萬美金的條件，延攬了他。

離開競爭環境較強的美聯東區和對打者比較有利的洋基球場後，休斯第一年（2014年）在較弱的美聯中區和對投手較有利的雙城主場（比較不容易出現全壘打，對於像休斯這種非常偏飛球型的投手來說，幫助很大），可說是如魚得水，投出職業生涯代表作、最佳的一季：32場先發、209.2局投球（生涯唯一一次單季投超過200局）、16勝、防禦率3.52、FIP2.65（！）、K/9值8.0、BB/9值0.7（！）、三振保送比11.63（！）。

休斯轉戰雙城後首季竟然變成神奇的控球大師，投出186次三振、僅有16次保送。 美聯社資料照片

其中最令人瞠目結舌的，莫過於他那爆降的FIP和誇張到不行的三振保送比。來到雙城的休斯，搖身一變成為控球大師，投出大聯盟自1876年至今、三振保送比最佳的一季。大聯盟從1876年起算到現在，一共有5898個單季投至少200局的賽季，而休斯的2014年，是那5898個當中三振保送比最高的一季，實在不可思議。那年，休斯在維持優質投球成績的同時，也不識保送為何物，面對855名打者，僅送出16次保送，保送率低到僅1.9%，而他也在季末的塞揚獎票選中，獲得第七名的肯定（其生涯首度、也是唯一一年獲得塞揚獎選票，就是在那年）。

雖然自從那傳奇的2014賽季後，接近而立之年的休斯開始傷勢不斷，身體逐漸崩壞之餘，成績也逐年衰退，最後在2018年球季之後，就沒有再於職業賽場登板，但他仍然為自己的投球生涯留下不錯的註腳。除此之外，休斯生涯通算的WAR值（Baseball Reference版）達到11.2，也不算太差。

2007年那屆選秀的所有首輪順位球員，後來在大聯盟生涯前六年累積的WAR值，平均下來只有3.0，而休斯在其生涯前六年的WAR值則為6.6，因此他的表現已經遠超出同期一般水平的競爭對手。除了用表現數據來看他的生涯，也可用累積薪資的角度切入，評斷其生涯的成就。休斯整個生涯累積賺到的球員合約薪資約為8030萬美金，老實說已相當優渥豐厚，跟大多數大聯盟球員相比，都算成功。

所以雖然對洋基迷而言，休斯可能是一個當年沒有符合高期待的失敗大物，但若把眼界拉得宏觀一點、從更客觀的角度去評判休斯，會發現就算在33歲之後就無球可打、34歲即宣布退休，休斯仍打出了一段小有成就、不算太落魄的大聯盟球涯。他的退休，亦象徵著另一個跟王建民有關的大聯盟人物，離開球場，把我們帶得離那段台灣球迷為洋基隊狂熱的日子，愈來愈遠。