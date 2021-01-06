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日職／若菅野選擇回日職 韓媒：梁玹種就有機會進軍MLB

聯合新聞網 / 綜合報導
梁玹種。 美聯社
梁玹種。 美聯社

根據美國媒體爆料，認為菅野智之的大聯盟夢恐將破碎，將重返日職讀賣巨人隊，而韓媒「STARNEWS」則指出，若菅野智之選擇回日職，今年已取得自由球員資格的韓職投手梁玹種，進軍大聯盟大幅增加。

據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，對菅野智之有興趣的4隊都沒有開出令他滿意的價碼，日前母隊讀賣巨人才開出4年合約留住這位王牌，其中包含3個逃脫條款，讓他能在未來還保有赴美挑戰的機會，如果菅野智之能再度繳出優異的成績，挑戰大聯盟仍是利多。

而韓媒「STARNEWS」表示，等到菅野智之入札期限結束，各隊也會開始將目光轉向梁玹種，雖然球技不比菅野，但成績略遜一籌的梁玹種可能接受中產甚至底薪合約，一圓大聯盟美夢。

而梁玹種經紀人則表示，已經接觸許多球團，將在1月20日前做出決定：「還是會以大聯盟的合約為優先考量，但仍要考量其他因素，會根據選手意願來做出決定。」

本月8日將是菅野智之入札的最後期限，而梁玹種則是自由球員，因此沒有簽約期限，韓媒甚至認為，若菅野選擇延後前往大聯盟，梁玹種進軍大聯盟的機會將會增加。

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