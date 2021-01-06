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MLB／「沒說過教士今年奪冠」 韓國記者澄清金河成原意
韓職明星游擊手金河成以4年2800萬美元加盟教士，今日在記者會中表示自己的目標將是奪下新人王外，也誓言教士將會奪下今年的世界大賽冠軍，但隨後南韓記者Jeeho Yoo發文表示，金河成的言論遭到口譯員曲解。
根據《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）報導，金河成在記者會訪問中除了以獲選最佳新秀為目標外，也直言「我加入教士隊的原因就是他們今年將會拿下世界大賽冠軍。」
但《韓聯社》記者Jeeho Yoo隨後在推特發文表示，當時用韓文發言的金河成，部分意思遭到翻譯曲解，「金河成從來沒說過今年會拿下冠軍，他想表達的是『無論守哪個位置都沒關係，我知道教士是一支能衝擊世界冠軍的球隊，這也是我與他們簽約的原因』」，翻譯員誤解金河成原意，「教士今年將會拿下世界大賽冠軍」也讓媒體大肆做為標題。
Kim never said "World Series champion this year" in Korean, though.🤦♂️The interpreter was mostly fine, but what Kim did say was (when asked about his position), "It doesn't matter where I play. I know the Padres are good enough to win a championship and that's why I signed." https://t.co/Wveq40GhIj— Jeeho Yoo (@Jeeho_1) January 6, 2021
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