MLB／牛棚組「復仇者聯盟」 道奇2年約續簽崔能

據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，道奇剛以一份2年1750萬美元的合約續簽前救援王崔能（Blake Treinen）。

Reliever Blake Treinen and the Los Angeles Dodgers are in agreement on a two-year deal for $17.5 million with a club option that’s worth $8 million, sources tell ESPN. — Jeff Passan (@JeffPassan) January 6, 2021

將屆33歲的崔能在2020賽季出賽27場繳出防禦率3.86、進階防禦率（FIP）3.15的不俗成績，季後賽更是出賽11場吃下11.1局，是道奇奪冠不可或缺的功臣之一。

相較2019的失常——防禦率4.91、進階防禦率（FIP）5.14，崔能的表現可說是回歸正常，隱憂是上季的三振率20.6%是除了菜鳥年外的最低，大多出局仰仗於他使用率近60%的伸卡球。

道奇去年以1年1000萬美金簽下崔能，現在看來是筆雙贏的合約，他在這一年用成績證明自己，儘管年薪較上季低，但在疫情時代能獲得複數年約已是最佳保障，而道奇也以小資獲得不可多得的可靠牛棚戰力。

道奇季後先後補進卡內柏(Corey Knebel)、肯利（Tommy Kahnle），又與崔能續約補強牛棚，一個個都是曾投出身價卻又因各種狀況陷入低潮而組成的「復仇者聯盟」，也的確像是道奇總管佛里曼（Andrew Friedman）精算下一貫的簽約風格。