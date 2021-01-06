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MLB／目標是最佳新秀 金河成：教士會贏得世界大賽冠軍

聯合新聞網 / 綜合報導
金河成透過入札制度以4年2800萬美元加盟聖地牙哥教士。 攝自教士隊推特
金河成透過入札制度以4年2800萬美元加盟聖地牙哥教士。 攝自教士隊推特

韓職強打金河成透過入札制度以4年2800萬美元加盟聖地牙哥教士，他今日在簽約記者會中誇下海口表示自己的目標是最佳新秀外，球隊將會奪下今年的世界大賽冠軍。

據《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）報導，金河成在訪問中使用部分英文回答，「MLB一直是我夢想的舞台，目標是獲選最佳新秀」並直言「我加入教士隊的原因就是他們今年將會拿下世界大賽冠軍。」

不過教士內野陣容人才擠擠，除了MVP等級的游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.），二壘還有去年拿到最佳新秀第二名的柯朗沃斯（Jacob Cronenworth），金河成在新球季預期將擔任內野工具人角色。知名數據網站《FanGraphs》也相當看好金河成，利用預測系統「ZiPS」模型，認為他擁有連續五個球季敲出20轟以上的水準，這也是「ZiPS」首次給予韓職打者如此高評價。

金河成2020球季在韓職培證英雄隊敲出生涯新高30轟，並繳出打擊三圍.306/.397/.523的優秀成績。

金河成 教士 世界大賽

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