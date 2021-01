MLB／目標是最佳新秀 金河成：教士會贏得世界大賽冠軍

韓職強打金河成透過入札制度以4年2800萬美元加盟聖地牙哥教士,他今日在簽約記者會中誇下海口表示自己的目標是最佳新秀外,球隊將會奪下今年的世界大賽冠軍。

Korean INF Ha-Seong Kim gave a thoughtful opening statement, partly in English, said MLB has “always been my dream stage,” stated his goal is “to become Rookie of the Year” and said, thru an interpreter, that he joined the Padres “because they’ll be the WS champions this year.”

據《ESPN》記者岡薩雷茲(Alden Gonzalez)報導,金河成在訪問中使用部分英文回答,「MLB一直是我夢想的舞台,目標是獲選最佳新秀」並直言「我加入教士隊的原因就是他們今年將會拿下世界大賽冠軍。」

不過教士內野陣容人才擠擠,除了MVP等級的游擊手塔提斯(Fernando Tatis Jr.),二壘還有去年拿到最佳新秀第二名的柯朗沃斯(Jacob Cronenworth),金河成在新球季預期將擔任內野工具人角色。知名數據網站《FanGraphs》也相當看好金河成,利用預測系統「ZiPS」模型,認為他擁有連續五個球季敲出20轟以上的水準,這也是「ZiPS」首次給予韓職打者如此高評價。

金河成2020球季在韓職培證英雄隊敲出生涯新高30轟,並繳出打擊三圍.306/.397/.523的優秀成績。

"The Padres is not only a contender but will become the World Series champion this year."



Great hearing from Ha-Seong Kim. He said his goal is to win Rookie of the Year, and it sounds like he's open to playing any position - he just wants to win. pic.twitter.com/GPJIuzU1jS