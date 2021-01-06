MLB／菅野智之入札傳破局 美媒：回日職可能性增高

日籍投手菅野智之以入札制度挑戰美職大聯盟，距離談判期限截止還有2天，不過美國媒體提前爆料，認為菅野智之的談判可能破局，將回到母隊讀賣巨人隊，等待未來機會。

菅野智之為了與美職球團會談，在1月1日搭機赴美，雖然傳出大都會隊退出競爭行列，不過巨人、藍鳥、紅襪等隊伍仍有興趣網羅，入札截止期限在台灣時間8日上午6時，在此之前若未加入美職球隊，就會回歸讀賣巨人隊所屬。

ESPN記者帕森（Jeff Passan）指出，菅野智之可能在期限前仍未與大聯盟球團簽約，「實現的可能性越來越高。」原因在於讀賣巨人隊已提供一份四年合約，包括每年逃脫條款。

帕森認為，菅野智之回到日本雖要承擔受傷、成績下滑導致無法進入大聯盟的風險，不過若繳出強勢表現，還是可以繼續挑戰更好的合約。

菅野智之在日職8年拿下101勝，生涯平均防禦率2.32，曾奪下5次央聯防禦率王、2次三振王、3次勝投王，去年20場先發，拿下14勝2敗，防禦率僅1.97，拿下生涯第二次的央聯MVP。