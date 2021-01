MLB／沒收到滿意報價 菅野智之旅美恐敗興而歸

日職讀賣巨人王牌菅野智之休賽季透過入札制度挑戰大聯盟,據《ESPN》記者帕森(Jeff Passan)報導,對他有興趣的4隊都沒有開出令人滿意的價碼。

Five Things I'm Hearing has moved to Tuesdays, and today's puts into context historically minuscule spending in free agency this winter, why Tomoyuki Sugano may be leaning toward a return to Japan, arbitration insanity and a collapsing RP market. On ESPN+: https://t.co/e64MhyYD9Z pic.twitter.com/wT3YOhw80x