MLB／沒收到滿意報價 菅野智之旅美恐敗興而歸
日職讀賣巨人王牌菅野智之休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，對他有興趣的4隊都沒有開出令人滿意的價碼。
Five Things I'm Hearing has moved to Tuesdays, and today's puts into context historically minuscule spending in free agency this winter, why Tomoyuki Sugano may be leaning toward a return to Japan, arbitration insanity and a collapsing RP market. On ESPN+: https://t.co/e64MhyYD9Z pic.twitter.com/wT3YOhw80x— Jeff Passan (@JeffPassan) January 5, 2021
日前菅野智之的母隊讀賣巨人才開出4年合約，其中包含3個逃脫條款讓他能在未來還保有赴美挑戰的機會，帕森報導，前天飛往美國談約的他恐怕在聽取各家報價後敗興而歸。
根據內容指出，對他有興趣的球隊如巨人、紅襪、天使與藍鳥，都沒有開出菅野智之想要的價碼。若回日本得要承擔受傷或表現下滑的風險，但如果他能再度繳出優異的成績，挑戰大聯盟還是利多。
菅野智之效力讀賣巨人8季，打下101勝49敗、防禦率2.32，握有2017、2018年澤村賞，2020年他也展現王牌身手，20場出賽14勝2敗，防禦率1.97。
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