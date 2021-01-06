自由球員市場短約成趨勢 投手、內野手較有保障

美國職棒大聯盟官網在2021年第一天就公布了來季的強度指數排行榜，上季世界大賽冠軍洛杉磯道奇隊因為人才流失不多，沒有意外懸念的被名列第一，而幾天前才一口氣補進兩隻大尾先發投手-達比修有和史奈爾(Blake Snell)的鄰城聖地牙哥教士隊，因為再從韓國網羅了強打少年金河城，一躍而上的成為強度指數第二名，應該會讓今年的教士隊棒球賽更好看。

金河城是防守二壘的內野手，連同過去幾周陸續被簽回的各類投手加進來，就如同日前UDN網站作家所點出的，這是一個外野好手沒人要、阿狗阿貓的內野手和投手卻能餬口的寒冷冬天。從目前的情況看來，一方面是受疫情影響，另一方面則是近年來已經發生的趨勢，大聯盟球員除非是頂尖或年少有為，不然可能永遠無法拿到一輩子吃穿不愁的長年大合約，而且要像前輩如前紐約洋基隊羅德里奎茲(A-Rod)或大棒史丹頓(Giancarlo Stanton)等，能夠在球員職涯拿到兩次以上複數年合約的機會，更是不太可能發生了。

例如去年一場都沒投的前密爾瓦基救援投手卡內柏(Corey Knebel)在確定釀酒人不要他後，迅速被交易至道奇隊，應該可以獲得一份年薪500多萬的合約。去年幾名表現普普或甚至不怎樣的選手，如紐約大都會的先發投手馬茲(Steven Matz)、費城費城人隊的維拉斯奎茲(Vince Velasquez)和洛磯隊先發葛雷(Jon Gray)等都紛紛在日前獲得原隊的續約。

洛磯先發投手葛雷今年29歲，去年只先發8場就受傷，防禦率高達6.69，球隊還是與他續了一年600萬美元的新合約。 歐新社資料照片

大都會隊的馬茲去年球季一勝未拿，反而頂下了五敗，防禦率9.68如天高，居然還讓母隊續約一年，領520萬美金。葛雷也是差不多情況防禦率偏高達6.69，洛磯山隊寧願要他，也不要有打擊實力、自家培養出來的外野手道爾(David Dahl)。維拉斯奎茲一直是個讓人歡喜讓人憂的投手，可以飆三振，但被鞭率(WHIP)和被打擊率超高，四年下來勝少敗多(19勝28負)防禦率快達5(4.99)，但依舊可以獲得一分不差的合約。這在在都看到目前大聯盟投手搶手、打手「束手」(無策)的不平衡現象。

在內野手方面不要說捕手如瑞爾穆托(J.T. Realmuto) 等待價而沽之外，費城人隊很早前就對他進行續約報價，開出將近1900萬的年薪，其他的內野手如邁阿密馬林魚隊的一壘手阿奎拉(Jesus Aguilar)去年表現一般，還是以年薪435萬外帶激勵獎金續留佛州。其他幾名球員如堪薩斯城皇家隊的法蘭柯(Maikel Franco)、多倫多藍鳥隊的蕭爾(Travis Shaw)，雖然每年都是游在自由球員市場上，但最後都是以短約被球隊簽下而收場，可以看得出投手和內野手的需求量還是大於替代性高的外野手。

馬林魚投打都喜歡用便宜的年輕球員，但他們會用425萬美元留下30歲的一壘手法蘭柯，著實有點讓人意外。 歐新社資料照片

綜觀上述的幾狀況 大致上可以歸納出幾個原因

第一就是全聯盟DH制是否繼續延用將和外野手的需求與內野手的考慮有密切關連，內野手比較算是技巧型球員(skill player)，而外野手被替代性實在高，許多內野手礙於年歲漸長、或是調節球隊戰力資源，通常第一個送去做半退休位置就是左外野。相反地，外野手鮮少被往內調派的(除一壘手)，只要表現下滑了、或是不符合身價了，往往就是不被續簽，只好被丟往自由球員市場，最後被簽下小聯盟合約來度過餘生。

其次這些年來強力棒球發展到極致，球員的消耗量大，受傷率高，球隊不輕易和有長期受傷史的球員簽長約或甚至續約，例如上述的洛磯隊道爾，打擊實力是有的，但受傷頻率過高，洛磯山隊總管對於不續約道爾也說出了「捨不得，但終歸是商業考量」的無奈聲明。要續長約的球員不管是甚麼位置，都必須是天賦異稟或是趁早進行，不然就目前的情勢看來，自由球員能夠拿到兩年以上的「長」約，都應該要偷笑了。

洛磯外野手道爾(右)在2019入選明星賽，去年因傷陷入低潮，但他到今年開季才27歲，球隊連開個低薪留他都不願意，最後被遊騎兵以1年270萬美元簽走。 歐新社資料照片

最後，因為受疫情影響，去年球季不但球賽縮水，球迷無法進場看球，大聯盟整體減少了30億美金的收入，球隊可花的人事費用被大砍，在此情況下，替代性低的位置如內野手、捕手和投手等成為補強的要點，而錢必須要花得精、用得對，因此一年一約的省錢型合約在未來會成為B級以下自由球員的常態了。