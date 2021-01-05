MLB／數據網站新季預測：教士登頂國西、金河成年繳20轟

休賽季陸續補進達比修有、史奈爾(Blake Snell)及金河成的教士，日前知名數據網站《FanGraphs》也做出預測，認為新賽季教士將與道奇一同登上國聯西區王座，而金河成也將有連續五個球季敲出20轟以上的演出。

根據《FanGraphs)的預測系統「ZiPS」數據，雖然金河成不再有如同韓職那般高打擊率，但長打實力依舊健在，擁有連續五個球季敲出20轟以上的水準，文中提到「ZiPS」從未給過韓職打者如此高評價，指出年僅25歲的金河成尚未處於顛峰，可擔任內野多個守位，也分析金河成新賽季將扮演如同赫南德茲（Enrique Hernandez）、泰勒(Chris Taylor)在道奇陣中的角色。

「ZiPS」也釋出同剩3年約的達比修有及史奈爾的預測數據，34歲的達比修有將貢獻27勝18負、3.68防禦率的成績，而前賽洋投手史奈爾則是被認為能繳出33勝20負、防禦率3.52，另外對於教士新賽季的戰績，「ZiPS」認為教士將以98勝64負，與道奇並列國聯西區第一，教士闖進季後賽的機率高達94.5%、擁有12%的機會能拿下世界大賽冠軍。