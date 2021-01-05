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MLB／大都會退出菅野爭奪戰 球迷諷：麥肯是最大補強？

聯合新聞網 / 綜合報導
有「富爸爸」加持的大都會，傳決定退出菅野智之爭奪戰。 聯合報系資料照
有「富爸爸」加持的大都會，傳決定退出菅野智之爭奪戰。 聯合報系資料照

讀賣巨人王牌投手菅野智之季後行使入札，引發大都會、教士、紅襪、巨人以及藍鳥對這位兩屆澤村賞得主感興趣，日前菅野智之也已飛往美國決定最終去處，而就在入札期限將至之際，傳出誓言在自由市場展開大補強的大都會，決定退出菅野智之爭奪戰。

在新科老闆科恩(Steve Cohen)入主大都會下，擁有大量銀彈的大蘋果被認為將在自由市場掀起一波春水，但至今僅帶回牛棚投手梅伊(Trevor May)及以4年4060萬美元簽下捕手麥肯(James McCann)，欲填補先發輪值的大都會也傳出加入菅野智之爭奪戰，也一度被認為最有機會獲得這位日本王牌的青睞，但最終仍決定退出。

而大都會球迷也急得像是熱鍋上的螞蟻，在推特上詢問科恩「有什麼理由不爭取菅野智之？」、「難道麥肯是我們休賽季最大的補強嗎？」，柯恩也回覆表示：「讓我換個方式說 - 這就像是有人拿走你的錢，我們花錢是要有道理的。」，似乎暗指爭取菅野智之將是划不來的投資。

雖然退出菅野智之爭奪戰，但隨即傳出他們有意網羅前印地安人守護神韓德（Brad Hand），這位新科救援王出賽23場，16次救援機會通通守下，22局中飆出29次三振、防禦率2.05，不過季後仍遭印地安人買斷合約。

梅伊 日本

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