MLB／不想給36歲的透納4年約 道奇三壘B方案有3人選

距離大聯盟各隊春訓大約剩六周時間，而2020賽季幫助道奇奪下世界冠軍的三壘手透納（Justin Turner）仍未決定落腳處，根據媒體透露，36歲的透納正尋求一份為期4年的合約，與道奇開出的價碼出現落差。

2013年來到道奇前，透納生涯僅擊出8轟，而加盟洛城後曾連續五年繳出雙位數全壘打，逐漸成為道奇看板球星，據消息透露，道奇不願意為透納開出兩年以上的合約。

根據「洛杉磯時報」指出，若透納另尋他處，道奇三B方案可能將透過自由市場或交易來填補透納位置，而近日也傳出對勒梅休(DJ LeMahieu)展高度興趣，但這位兩屆美聯打擊王將尋求一份為期5年，總值1億2500萬美元的合約，若道奇成功爭取，恐將會繼2017年以來再次繳交豪華稅。

而該文也指出道奇也可能以交易獲得三壘手，如前國聯MVP布萊恩(Kris Bryant)、蘇亞雷斯（Eugenio Suarez），但29歲的布萊恩將在明年球季成為自由球員，僅剩一年控制權對道奇來說或許不划算。

而蘇亞雷斯雖然沒有布萊恩豐富的履歷，但這位紅人重砲手自2017年以來，轟出124發全壘打與亞瑞納多（Nolan Arenado）並列第四，僅次於楚奧特(Mike Trout)、克魯茲(Nelson Cruz)和馬丁尼茲(JD Martinez)，雖然蘇亞雷斯還有4年合約要走，但每年年薪僅1000萬美元出頭，在2025年更是有球隊選擇權，爭取蘇亞雷斯加盟也是權宜之計。