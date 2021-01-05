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MLB／普伊格誓言改變形象 洋基、紅襪都想搶人

聯合新聞網 / 綜合報導
近日在多明尼加冬盟找尋手感的普伊格(Yasiel Puig)，引發5支球隊爭取加盟。 歐新社
近日在多明尼加冬盟找尋手感的普伊格(Yasiel Puig)，引發5支球隊爭取加盟。 歐新社

仍在自由市場等待報價的普伊格(Yasiel Puig)，自2019年就未在大聯盟登場的他，近日則是在多明尼加冬盟找尋手感，而根據大聯盟記者費恩森(Mark Feinsand)推特爆料，包含洋基在內共有5支球隊爭取這位古巴好手。

2019年球季依舊繳出不錯水平的普伊格，預計能獲得一份大型合約，然而卻因自身態度問題讓許多球隊望之卻步，直到去年七月中旬普伊格才與勇士達成一年協議，不過隨後因確診新冠病毒而告吹。

普伊格曾在去年12月底表示，希望能改善自己的形象並完全配合教練指示，並捨棄一些不良的習慣，儘管近一年未出現在大聯盟賽場，但依舊有許多球隊願意網羅普伊格，其中包含洋基、紅襪、金鶯、馬林魚及太空人。

現年30歲的普伊格，生涯在大聯盟繳出.277/.348/.475的打擊三圍，外加132轟以及79次盜壘，生涯OPS值則高達0.823

Yasiel Puig 普伊格 洋基 紅襪

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