MLB／普伊格誓言改變形象 洋基、紅襪都想搶人

仍在自由市場等待報價的普伊格(Yasiel Puig),自2019年就未在大聯盟登場的他,近日則是在多明尼加冬盟找尋手感,而根據大聯盟記者費恩森(Mark Feinsand)推特爆料,包含洋基在內共有5支球隊爭取這位古巴好手。

2019年球季依舊繳出不錯水平的普伊格,預計能獲得一份大型合約,然而卻因自身態度問題讓許多球隊望之卻步,直到去年七月中旬普伊格才與勇士達成一年協議,不過隨後因確診新冠病毒而告吹。

普伊格曾在去年12月底表示,希望能改善自己的形象並完全配合教練指示,並捨棄一些不良的習慣,儘管近一年未出現在大聯盟賽場,但依舊有許多球隊願意網羅普伊格,其中包含洋基、紅襪、金鶯、馬林魚及太空人。

Yasiel Puig is drawing interest from multiple teams, per sources. Red Sox, Yankees, Astros, Marlins and Orioles appear to have varying levels of interest.