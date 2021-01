MLB／推特曬名人堂選票 名記：今年沒人有資格入選

擔任大聯盟名人堂計票員的蒂博(Ryan Thibodaux),近日曬出多張名人堂選票,而根據他的統計,目前為止122張包含匿名的選票中,得票數領跑的是第九度叩關名人堂的邦茲(Barry Bonds),高達73.8%的投票率,將有機會成為名人堂的一員,但美聯社記者史格列塔(Dave Skretta)對此卻不以為意。

史格列塔加入全美棒球記者協會已達十年,今年首度獲得票選名人堂球員的資格,然而包含他在內,已經有5名記者選擇棄票,史格列塔坦白表示:「我認為這些候選人並未達到名人堂選手的人格特質或誠信。」

Ballot #114 is from first-time voter David Skretta. He submits a blank ballot. In his email, David wrote, "Those that I believe performed at a Hall of Fame level on the field did not reach that threshold in such areas as character and integrity."



