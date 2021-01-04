MLB／不顧疫情影響 預計新賽季如期開打讓各隊打滿162場

據「MLBTR」記者TC Zencka撰文報導，儘管疫情仍存在許多不確定性，MLB與球員公會仍傾向2021賽季如期開打。

去年在新冠肺炎的影響下，球團與球員公會僵持許久才達成共識，2020賽季薪資依出賽比例縮減、總場次縮減為60場且不開放觀眾入場。

然而在零觀眾入場的情況下，各球團還是受到了嚴重的票房衝擊，同時導致今年自由球員市場的冷清。球團老闆等資方傾向將賽季延後，等到更多人接種疫苗、環境許可讓球迷進場後再進行開季，然而大聯盟官方有不同看法。

MLB官方認為他們可以依循NBA及NFL的成功案例，如期舉行162場的完整賽季，而球員公會也在考量到完整薪資保障選擇支持大聯盟官方。

儘管新冠肺炎的疫情在美國仍未受到穩定控制，大聯盟現階段似乎仍以如期舉辦2021賽季為前提向球團提出交涉。