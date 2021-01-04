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MLB／浪費合約爛交易 小熊送出達比修有球迷民調不滿

聯合新聞網 / 綜合報導
達比修有被交易，小熊被視為敗筆。 歐新社
達比修有被交易，小熊被視為敗筆。 歐新社

聖地牙哥教士休賽季補強動作連連，其中牽涉達比修在內的5換2大型交易案最引人注目，「MLBTR」在其網站內舉辦了票選活動，將參與此交易的教士隊與小熊隊分別給予A~F五個評價級距，結果多數人認為教士是此筆交易的贏家，得到半數以上的A評價，反觀小熊僅獲得C評價。

綜觀本次交易，小熊送出達比修有及捕手卡拉提尼（Victor Caratini ），教士送出戴維斯（Zach Davies）與另外4名選秀球員，雖然這4名球員各個名列教士農場前20，但卻沒有一人排進聯盟百大新秀。

多數球迷認為教士在手握頂級新秀下，交易到達比修有這樣塞揚等級的強投，縱使其未來表現不佳也進可攻退可守；反觀小熊，疫情影響下無法從合約金額高昂的達比修換取太好的新秀，除了必須幫教士攬下部份薪資，得到的戴維斯又僅有1年控制權，且多數人認為其在2020賽季的好成績有「運氣灌水」的成分。

而這樣的意見也反映在得票數上，教士獲得超過6成的A評價，小熊僅獲C，不少小熊球迷對此無法理解，認為其在2020賽季仍打出超過5成勝率，甚至攻佔分區龍頭，不應以如此不對等的報酬下，輕易出售隊上最好的投手。

疫情 薪資

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