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MLB／職稱從球員變父親 昔洋基王建民隊友「大帝」休斯退休

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
前洋基投手休斯退休。 路透
前洋基投手休斯退休。 路透

昔日洋基隊大物投手休斯（Phil Hughes），決定結束12年大聯盟生涯，他回顧這段路上經歷的起落，感謝紐約、明尼蘇達與聖地亞哥的球迷，「雖然傷勢讓我人生的這一篇章走向結局，但我很期待接下來去追逐其他熱情。」

休斯在2004年選秀由洋基以首輪籤帶回，作為農場排名第一的大物投手，被賦予「大帝」封號，他與張伯倫（Joba Chamberlain）、甘乃迪（Ian Kennedy）為同時期備受矚目的超級新秀。

休斯從2007年初登大聯盟起，累積共效力洋基7年，兩度繳出10勝級球季，更因與「台灣之光」王建民曾有3年同隊情誼，而被台灣球迷所熟識。

休斯的職業生涯未達洋基球迷的期待，最終並未成長為洋基王牌，他在2014年與雙城隊簽下合約，2018年被交易到教士，累積12年生涯，共拿下88勝79敗、防禦率4.52。

休斯透過推特發表退休聲明，他表示，「回頭看這12年來的起落，我為自己的成就感到驕傲，謝謝所有隊友、教練、球團人員、醫療團隊與數不清的人們，也謝謝我家人的犧牲，特別是我的太太莎拉，總是跟著我征戰各地。」

休斯感謝所效力過的3支球隊所在地球迷，他表示，雖然人生的這一篇章結束，但接下來他要展開新的章節，「我的職稱要從棒球選手變成父親了，但我會持續關注棒球，以及這些在棒球場上結下的緣分。」

洋基 棒球

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