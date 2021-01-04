國聯中區五隊一齊擺爛 形同職業運動之恥

「球迷，我們不想努力了」似乎成了今年冬天國聯中區五隊一致的口號。

拜大聯盟因應疫情而修改賽制所賜，去年這一區出現四隊打進季後賽的奇景。但首輪四組對決打下來，竟只有紅雀能從教士手中拿到一勝，其他三隊全被其他分區對手以二比零橫掃。且不論混水摸「魚」擠進季後賽的馬林魚，這四隊在季後賽一勝八敗的悽慘結局，至少顯現出他們實力已與長年的西區龍頭道奇、後起之秀勇士及新興教士有著一定差距。

不過國聯中區並非總是差人一截。近二十年裡總冠軍也曾三度出自本區，奪冠次數與國聯東區並列第三。同時國中球隊打進世界大賽的次數（六次）也僅次於美東及國西兩大超級戰區。即便以近年戰績來看，前幾年小熊、釀酒人及紅雀三強對其他分區的戰績也總是勝多敗少。2018年釀酒人（96勝）及小熊（95勝）甚至分居國聯前兩名，就連打不進季後賽的紅雀都有88勝，充分展現他們不落人後的競爭力。

小熊曾在2016年贏得世界大賽冠軍，而2011年和2006年都是同區的紅雀奪冠，按照時間推算2021又該是國聯中區的好機會，但卻沒有一支球隊努力打造有競爭力的陣容。 2016 Topps 球員卡

也因此身為剛打完季後賽的國中四隊球迷，迎來新的一季，心中所想的無疑是今年球隊會如何百尺竿頭更進一步在季後賽走得更遠。然而荒謬的是這四隊高層不但眼睜睜看著主力球員出走，甚至主動送出寶貴戰力，也不做太多補強的打算。當然更別提註定要「陪公子打球」的墊底海盜。

率先開第一槍的是去年大肆補強的紅人。上個冬天他們一口氣補進卡斯特蘭諾斯（Nicholas Castellanos）及穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）兩隻大棒子外加日職外野手秋山翔吾，又簽下先發投手邁利（Wade Miley）與前兩季交易來的明星先發投手葛雷（Sonny Gray）、包爾（Trevor Bauer）及自家培養的新星卡斯提歐（Luis Castillo）組成令人艷羨的先發投手陣。結果僅隔一年，紅人就急於兜售陣中所有球員。不與新科塞揚得主包爾續約自不在話下，兩大先發投手葛雷及卡斯提歐也都成了他們亟欲出清的「存貨」。最先被送走的則是前三季為他們救援102場的終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）。

終結者伊格列西亞斯近幾季勞苦功高，但紅人卻輕易把他換到天使去，接下來恐怕就要大拍賣先發投手了。 2020 Topps 球員卡

去年戰績全大聯盟墊底（19勝41敗）的海盜也不落「人」後。雖說他們在2018年交易大限前誤上賊船完成近年來最慘的賠本交易——用年輕投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與外野手米道斯（Austin Meadows）換來光芒明星先發投手阿契爾（Chris Archer）後，讓人看得上眼的球員已所剩無幾。但至少曾單季轟出37發全壘打的一壘手貝爾（Josh Bell）還有一點剩餘價值，也因此將他送往國民的交易很快拍板定案。接下來海盜還將繼續兜售當年他們用柯爾（Gerrit Cole）一換四，如今唯一端得上檯面的先發投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）。

海盜打線本來就相當疲軟，上季團隊長打率包下全聯盟爐主，打點則是倒數第2，現在連當家一壘手貝爾也給送走，下一季不知會有多慘。 2020 Topps 球員卡

不過跟小熊把達比修有送往教士的震撼彈相比，紅人及海盜這兩筆交易當然都只能算是小菜一碟。四年前奪冠後意氣風發地想打造王朝的小熊這幾年表現其實並不差。陣中以MVP布萊恩（Kris Bryant）、最具觀賞性的超新星貝茲（Javier Baez）、新一代鐵捕康崔拉斯（Willson Contreras）及老將一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）、先發投手漢崔克斯（Kyle Hendricks）為主幹的陣容怎麼看也該是年年有望爭冠的勁旅。但一再補強仍不斷在季後賽受挫顯然已令小熊老闆心灰意冷，想早日打掉重建的傳聞也甚囂塵上。在建隊總工程師艾普斯坦（Theo Epstein）走人後傳聞終於成為事實。先是不跟頗受球迷喜愛的重砲手史瓦柏（Kyle Schwarber）續約，送走達比修後又磨刀霍霍準備交易康崔拉斯。如今小熊在球迷心目中，已從過往「人人愛的輸家」（lovable loser，過去小熊長年積弱不振時球迷取的綽號）搖身一變，成了準備擺爛惹人憎恨的贏家（hateful winner）。

達比修上季才找出投球問題，投出大聯盟生涯最佳表現，新球季應該大有可為。結果小熊卻把他給換到教士，害他傷心落淚離開芝加哥。 2020 Topps 球員卡

小熊未戰先「卻」（退卻），按理說長年跟他們角逐分區冠軍的另外兩強紅雀及釀酒人應該見獵心喜才對。但事實又是如何呢？上個球季一結束，紅雀就迫不及待地表示他們不會執行兩屆金手套二壘手王寇頓（Kolton Wong）的1250萬美金選擇權，再加上一同為聖路易奉獻32載球員生涯的兩大神主牌——先發投手韋恩萊特（Adam Wainwright）及名捕手莫里納（Yadier Molina）也雙雙成為自由球員。雖說莫里那跟韋恩萊特都「年事已高」，王寇頓去年打擊又嚴重低潮，不與他們續約也算情有可原。但無論如何紅雀都將一下子少了三位先發主力。而且即便去年進攻火力大幅下滑，團隊得分掉到國聯倒數第二，至今也不見紅雀有任何補強的舉動。事實上紅雀還真的有打算找回莫里納等幾位老將。但光靠他們回鍋，攻守都存在著許多隱憂的紅雀就能重返榮耀嗎？

莫里納生涯17個球季都待在紅雀，兩度幫助球隊拿下世界大賽冠軍，立下無數汗馬功勞，直到上一季他的表現都還中規中舉。紅雀沒把他當成「鎮隊之寶」並積極與他續約，讓球迷非常失望。 2020 Topps 球員卡

同樣處於小市場先天不利條件一向精打細算的釀酒人堪稱國聯版的光芒。在幸運從馬林魚盤來MVP外野手葉力奇（Christian Yelich）後，也順利地以他為主幹打造出連續三年進軍季後賽的勁旅。但這隻勁旅如今也已瀕臨強弩之末。上一季雖說吊車尾拿到外卡，但勝率已不到五成，遠不如前年的89勝。更要命的是釀酒人又在前年底一筆交易中鑄下大錯，將外野手葛里森及先發投手戴維斯（Zach Davies）這兩位年輕球員奉送給教士。結果轉隊後的葛里森拿下去年中外野手金手套，戴維斯則是投出7勝4敗、防禦率2.73的佳績並成為教士交易達比修的要角。而在多年老將布勞恩（Ryan Braun）離隊（雖說有禁藥案底外加近年表現下滑，但布勞恩仍是釀酒人陣中少數幾個能看的打者），球隊又不思補強下，葉力奇更顯得獨木難支。

布勞恩(右)在釀酒人14個球季，拿過新人王、MVP、5次銀棒獎，6度入選明星賽，釀酒人為了省錢，直接以400萬美元買斷他2021年的合約，他可能就此退休。 2019 Topps Stadium Club 球員卡

如今國聯中區五隊所屬城市的球迷心中恐怕都存在著同一個問題：到底誰有打算要拼今年的分區冠軍？雖說疫情為各隊經濟狀況帶來沈痛打擊，但我們還是可以看到大都會新老闆柯恩（Steve Cohen）「怒花」24億美金買下球隊。同時即便有分區八連霸且剛拿下冠軍的道奇擋在前面，教士仍願意砸大錢在一場大聯盟比賽都沒打過的韓職球員金河成身上。電影《KANO》有句名言：「不要只想著贏，要想不能輸。」而在勝者為王敗者為寇的職業運動中，勝利才是一切。雖說「坦隊」（tanker）擺爛已成家常便飯，但像國聯中區這樣所有球隊毫無求勝心的畸形現狀，無疑仍是令人不忍卒睹的職業運動之恥。