MLB／跟教士拚了？道奇表達對勒梅休有強烈興趣

據MLB記者莫洛西（Jon Morosi）報導，洛杉磯道奇隊向勒梅休（DJ LeMahieu）團隊表達「持續且強烈的興趣」。

The #Dodgers have continued to show interest in free agent DJ LeMahieu, source confirms. @MLB @MLBNetwork — Jon Morosi (@jonmorosi) January 2, 2021

先前才傳出勒梅休與洋基球團價格談不攏的消息，同屬紐約的大都會隊馬上參一腳，隨後藍鳥、國民也都陸續加入抬價的行列，或許是同分區的教士隊積極補強備感壓力，今又傳出衛冕軍洛杉磯道奇開始聯繫勒梅休團隊。

勒梅休正尋求一份為期5年，總值1億2500萬美元的合約，他在2020賽季繳出誇張的打擊三圍.364/.421/.590，外帶10轟27分打點，但考量到他32歲的年紀與疫情影響的票房收入，即使是財大氣粗的洋基隊也無法輕易點頭同意。

而剛奪下2020冠軍的道奇隊或許是個不錯的選擇，他們若選擇不與陣中強打三壘手透納（Justin Turner）續約，簽下勒梅休可以使道奇聯盟首屈一指的地位更加屹立不搖。