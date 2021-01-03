MLB／田中將大雖已澄清 但紐郵仍報導他可能回日本

據紐約媒體「紐約郵報」今天報導，旅美日籍強投田中將大確實可能結束在大聯盟生涯，繼續引用他在日本脫口秀節目中說了，「回到日本不是零機會」，來指出田中將大不排除回日本。

日前據「NJ.com」記者米勒（Randy Miller）報導，田中將大眼下只有兩個選擇：與紐約洋基隊續約，或者回日本替老東家東北樂天金鷲隊效力，他表示自己不在乎領多少錢，但對無法衝擊總冠軍的球隊沒興趣。這一點田中將大本人在推特上已做出澄清。

今天「紐約郵報」報導也指出田中將大已做出了澄清，但仍是認為田中將大還是有可能回日本投球。

即將滿32歲的田中將大是在2014年加盟紐約洋基，至今7年時間，他在2020的縮水賽季繳出3勝3敗，防禦率3.56的不俗成績。