快訊

東京都請求再宣布緊急狀態 日政府考慮這兩點尚未同意

比咖啡因更能提高能量 5個小技巧讓身體從熬夜中恢復

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／田中將大雖已澄清 但紐郵仍報導他可能回日本

聯合新聞網 / 綜合報導
田中與其去一支沒競爭力的球隊，不如回歸自己的老東家東北樂天金鷲隊。 歐新社
田中與其去一支沒競爭力的球隊，不如回歸自己的老東家東北樂天金鷲隊。 歐新社

紐約媒體「紐約郵報」今天報導，旅美日籍強投田中將大確實可能結束在大聯盟生涯，繼續引用他在日本脫口秀節目中說了，「回到日本不是零機會」，來指出田中將大不排除回日本。

日前據「NJ.com」記者米勒（Randy Miller）報導，田中將大眼下只有兩個選擇：與紐約洋基隊續約，或者回日本替老東家東北樂天金鷲隊效力，他表示自己不在乎領多少錢，但對無法衝擊總冠軍的球隊沒興趣。這一點田中將大本人在推特上已做出澄清。

今天「紐約郵報」報導也指出田中將大已做出了澄清，但仍是認為田中將大還是有可能回日本投球。

即將滿32歲的田中將大是在2014年加盟紐約洋基，至今7年時間，他在2020的縮水賽季繳出3勝3敗，防禦率3.56的不俗成績。

紐約 日本 競爭力

相關新聞

MLB／達比修有轉隊為何落淚？因在小熊低潮時有人陪

日籍旅美強投達比修有在轉隊記者會上落淚，除了不捨離開小熊外，日媒特別曝光一件事，達比修有自己在過去兩年面臨低潮時，有一名芝加哥當地記者相陪，讓他重新振作，所以當這位記者問問題時，他才落下淚來。

MLB／跟教士拚了？道奇表達對勒梅休有強烈興趣

據MLB記者莫洛西（Jon Morosi）報導，洛杉磯道奇隊向勒梅休（DJ LeMahieu）團隊表達「持續且強烈的興趣」。 The #Dodgers have continued to sho

MLB／菅野智之飛抵美國 3隊被點名得標機會高

讀賣巨人隊王牌投手菅野智之飛抵美國，他的落腳處即將出爐，藍鳥、巨人、大都會隊機會最濃，可望成為今冬第2位「外銷」成功的日...

MLB／尋新東家 田中將大 美日不設限

面對從美國飄來的「洋基、日職二選一」傳聞，田中將大昨天在推特上澄清，未來動向未設限，「只要對我有興趣的球隊都會考慮。」不...

MLB／田中將大雖已澄清 但紐郵仍報導他可能回日本

據紐約媒體「紐約郵報」今天報導，旅美日籍強投田中將大確實可能結束在大聯盟生涯，繼續引用他在日本脫口秀節目中說了，「回到日本不是零機會」，來指出田中將大不排除回日本。 日前據「NJ.com」記者米

MLB／雙城隊5大課題 林子偉拚補上工具人缺口

雙城隊在2021年的5大待解課題，第一項就是誰來接任「工具人」角色，台灣好手林子偉去年12月以小聯盟合約附帶春訓邀約的方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。