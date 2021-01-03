MLB／達比修有轉隊為何落淚？因在小熊低潮時有人陪

日籍旅美強投達比修有在轉隊記者會上落淚，除了不捨離開小熊外，日媒特別曝光一件事，達比修有自己在過去兩年面臨低潮時，有一名芝加哥當地記者相陪，讓他重新振作，所以當這位記者問問題時，他才落下淚來。

這名記者為芝加哥當地廣播公司「WSCR―AM」的里維（Bruce Levine），當他於轉隊記者會上向達比修問道：「在芝加哥的這段日子如何？少了你我會很寂寞的。」達比修：「有點難回答，等我一下。」隨後便掩面將視線移至畫面外，從哽咽的語調中聽出他的不捨。

Yu Darvish- “There Are Times that I struggled with this (trade) but many fans in Chicago thanked me and my family on twitter that made we feel very good” — Bruce Levine (@MLBBruceLevine) December 31, 2020

達比修有表示，「剛來到芝加哥時，我覺得自己完全沒辦法融入球隊，成績也投不出來，但里維總是握著我的手向我鼓勵，並進行一些心靈交流，一想到當時的場景眼淚就不自覺掉下來了。」

2018年小熊隊以6年1億2600萬美元重金簽下達比修有，同年他僅出賽8場，在40局投球中繳出防禦率4.95的成績，季末又透過核磁共振（MRI）檢查下發現有組織受傷，當時有不少媒體批評他「太玻璃」，除了里維。

達比修有補充：「很感謝他（指里維）相信自己說的話，比起把我當個運動員，他更像對待一個普通人般單純地交心。」，並表示「我很感謝自己曾待在小熊。」