MLB／達比修有轉隊為何落淚？因在小熊低潮時有人陪

日籍旅美強投達比修有在轉隊記者會上落淚,除了不捨離開小熊外,日媒特別曝光一件事,達比修有自己在過去兩年面臨低潮時,有一名芝加哥當地記者相陪,讓他重新振作,所以當這位記者問問題時,他才落下淚來。

這名記者為芝加哥當地廣播公司「WSCR―AM」的里維(Bruce Levine),當他於轉隊記者會上向達比修問道:「在芝加哥的這段日子如何?少了你我會很寂寞的。」達比修:「有點難回答,等我一下。」隨後便掩面將視線移至畫面外,從哽咽的語調中聽出他的不捨。

Yu Darvish- “There Are Times that I struggled with this (trade) but many fans in Chicago thanked me and my family on twitter that made we feel very good”