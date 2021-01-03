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MLB／菅野智之飛抵美國 3隊被點名得標機會高

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
菅野智之。美聯社
菅野智之。美聯社

讀賣巨人隊王牌投手菅野智之飛抵美國，他的落腳處即將出爐，藍鳥、巨人、大都會隊機會最濃，可望成為今冬第2位「外銷」成功的日籍投手。

今冬日職共有3人提出入札申請，「火腿雙星」的結果已經出爐，投手有原航平與遊騎兵隊簽下兩年620萬美元合約，西川遙輝則是乏人問津，至今晨大限到期，未能與任何球隊簽下合約，新球季將回到火腿陣營繼續效力，僅剩菅野智之等待結果。

菅野智之的議約期限為美東時間1月7日，他已經抵達美國，目前仍留在談判桌上的隊伍，據傳包括藍鳥、巨人、大都會，紅襪、教士也曾傳出在競爭行列。

菅野智之效力讀賣巨人8季，打下101勝49敗、防禦率2.32，握有2017、2018年澤村賞，賣相頗佳，哪隊將得手這位日籍強投，將在他與各隊親自面談後揭曉答案。

讀賣巨人 菅野智之 大都會

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