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MLB／雙城隊5大課題 林子偉拚補上工具人缺口
雙城隊在2021年的5大待解課題，第一項就是誰來接任「工具人」角色，台灣好手林子偉去年12月以小聯盟合約附帶春訓邀約的方式加入雙城隊，多守位是林子偉近年競爭大聯盟名單的一大利器。
林子偉在去年12月5日確定以小聯盟合約轉戰雙城，雙城在12月18日一口氣宣布與林子偉在內的8名球員簽下小聯盟合約，這8名球員都具有大聯盟經驗，也都獲得大聯盟春訓邀約，包括與林子偉定位相同的瑞夫史奈德（Rob Refsnyder）。
雙城官網昨天列出球隊在新球季待解的5大問題，第一項就點出，在岡薩雷茲（Marvin Gonzalez）、亞德里安薩（Ehire Adrianza）這兩位工具人都成為自由球員後，這個位置要由誰接手？特別是在總教練波德利（Rocco Baldelli）喜歡多帶投手的情況下，工具人更顯重要。
對雙城來說，自由球員市場中還有赫南德茲（Enrique Hernandez）、普羅法（Jurickson Profar）兩個工具人可以補強，即使如此，仍欠缺第二號工具人。
林子偉過去4年在紅襪隊以游擊、二壘為主，不過三壘、外野三個守備位置也都有守備經驗，去年更客串過捕手、投手，只差一壘就完成全守位大滿貫，悠遊在內外野是林子偉到新球隊的競爭力之一。
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