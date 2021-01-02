快訊

台中大安濱海樂園傳意外 遊客玩拖曳傘落海搜救中

影／千萬超跑台南一撞至少400萬元 專家：報廢比較實在

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／有原航平只獲兩年約 日媒指日投評價逐漸低落

聯合新聞網 / 綜合報導
本季日職首位透過入札制度加盟美職球隊的有原航平，與遊騎兵簽下2年620萬美元合約，但無論是合約長度或是金額都是歷年最低。 截圖自遊騎兵官方推特
本季日職首位透過入札制度加盟美職球隊的有原航平，與遊騎兵簽下2年620萬美元合約，但無論是合約長度或是金額都是歷年最低。 截圖自遊騎兵官方推特

本季日職首位透過入札制度加盟美職球隊的有原航平，與遊騎兵簽下2年620萬美元合約，相較過去從入札制度挑戰大聯盟的日職投手當中，不管是合約長度或是金額都是歷年最低，日本雅虎也以「不只是新冠病毒影響，從有原航平的合約中看出日本投手評價低下」為題發文。

該文指出，有原航平所簽下的2年620萬美元，是唯一一位透過入札制度、合約總額不超過1000萬美元的投手，平均年薪也低於2015年前田健太所簽下的8年2500萬美元的合約。

文中也指出，有原航平的成績比起過去幾位日職名投較為遜色，且除了他之外，幾乎所有的投手都是高中畢業就加入日職，成績難免會有些落差，但有原航平才屆滿28歲，該文認為有原只獲2年合約，稍嫌短了一些。

雖然大聯盟受到疫情影響，造成自由市場並不活絡，每個球隊都希望能簽下如同前田健太的合約，能長期效力球隊但年薪卻相對低廉，該文指出，有原航平卻只獲得2年合約，很可能是對他的評價本來就不高。

以2006年井川慶為例，當時在洋基投得不順遂的他，也連帶影響日職輸出大聯盟的投手，一直到2011年才陸續有達比修有、田中將大等日職王牌旅美，而他們也投出了好表現，該文也指出，許多大聯盟球隊看到前年同樣赴美的菊池雄星發揮並不出色，也是導致有原沒能獲得長約的原因。

該媒最後表示，只看有原合約無法評論日本先發投手評價是否往下掉，同樣與達比修有、田中將大投出好成績的菅野智之，能獲得什麼合約也值得大家期待。

日本 疫情

相關新聞

MLB／只在洋基、日職做選擇？ 田中將大特地發文澄清

先前美媒曾經爆料，仍在自由市場待價而沽的田中將大，將從洋基與日職樂天金鷲中選擇下家，但今(2)日田中將大於推特上發文澄清，表示並不排斥其他隊伍的邀約。 根據「NJ.COM」早前報導指出，田中將大尋求

MLB／若樂天僅開價4000萬日圓 田中：會問是否少個0

日籍投手田中將大昨天才被美國媒體爆料，今年若無法加盟洋基，就會考慮回日職，田中將大在廣播節目受訪時也親自回應，回到日本的...

MLB／有原航平只獲兩年約 日媒指日投評價逐漸低落

本季日職首位透過入札制度加盟美職球隊的有原航平，與遊騎兵簽下2年620萬美元合約，相較過去從入札制度挑戰大聯盟的日職投手當中，不管是合約長度或是金額都是歷年最低，日本雅虎也以「不只是新冠病毒影響，從有

MLB／「對待球員像漁民」 波拉斯怒斥光芒沒有財務困難

睽違10年闖進世界大賽的光芒，季後卻以省錢為由，甩賣陣中王牌投手史奈爾(Blake Snell)，也讓有著「吸血鬼」之稱的波拉斯（Scott Boras）對旗下客戶打抱不平，甚至認為光芒根本不是因為財

MLB／美媒爆料田中將大動向 洋基、返日二選一

日籍投手田中將大雖是今年自由市場頂級球員之一，卻沒有太多簽約消息，今天有紐澤西媒體爆料，田中將大如果無法加入洋基隊，就考...

MLB／交易到教士很期待 達比修有想到小熊就想哭

日籍投手達比修有聽到自己從小熊隊被交易到教士隊時，心中感到震驚，今天在線上記者會也難掩激動，想到小熊隊的照顧甚至一度哽咽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。