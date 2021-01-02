MLB／有原航平只獲兩年約 日媒指日投評價逐漸低落

本季日職首位透過入札制度加盟美職球隊的有原航平，與遊騎兵簽下2年620萬美元合約，相較過去從入札制度挑戰大聯盟的日職投手當中，不管是合約長度或是金額都是歷年最低，日本雅虎也以「不只是新冠病毒影響，從有原航平的合約中看出日本投手評價低下」為題發文。

該文指出，有原航平所簽下的2年620萬美元，是唯一一位透過入札制度、合約總額不超過1000萬美元的投手，平均年薪也低於2015年前田健太所簽下的8年2500萬美元的合約。

文中也指出，有原航平的成績比起過去幾位日職名投較為遜色，且除了他之外，幾乎所有的投手都是高中畢業就加入日職，成績難免會有些落差，但有原航平才屆滿28歲，該文認為有原只獲2年合約，稍嫌短了一些。

雖然大聯盟受到疫情影響，造成自由市場並不活絡，每個球隊都希望能簽下如同前田健太的合約，能長期效力球隊但年薪卻相對低廉，該文指出，有原航平卻只獲得2年合約，很可能是對他的評價本來就不高。

以2006年井川慶為例，當時在洋基投得不順遂的他，也連帶影響日職輸出大聯盟的投手，一直到2011年才陸續有達比修有、田中將大等日職王牌旅美，而他們也投出了好表現，該文也指出，許多大聯盟球隊看到前年同樣赴美的菊池雄星發揮並不出色，也是導致有原沒能獲得長約的原因。

該媒最後表示，只看有原合約無法評論日本先發投手評價是否往下掉，同樣與達比修有、田中將大投出好成績的菅野智之，能獲得什麼合約也值得大家期待。