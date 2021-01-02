MLB／只在洋基、日職做選擇？ 田中將大特地發文澄清

先前美媒曾經爆料，仍在自由市場待價而沽的田中將大，將從洋基與日職樂天金鷲中選擇下家，但今(2)日田中將大於推特上發文澄清，表示並不排斥其他隊伍的邀約。

根據「NJ.COM」早前報導指出，田中將大尋求下一支隊伍的首要考量是球隊競爭力，而非金錢，若未能回到洋基隊，田中將大也打算在日職樂天隊結束職棒生涯。

今日田中將大也在推特發文澄清，否定了只有回洋基或日職的選項：「這都不是事實，我不排斥加盟其他球隊，只要是對我有興趣的球隊，我都會一一考慮。」，而日前田中將大作客日本廣播節目曾表示，若沒有大聯盟球隊提出合約，回到日職的可能性不是零。

田中將大去年為洋基隊出賽10場，拿下3勝3敗、防禦率3.56，7年大聯盟生涯都效力於洋基隊，生涯防禦率3.74，出賽174場，拿下78勝46敗。