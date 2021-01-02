MLB／只在洋基、日職做選擇？ 田中將大特地發文澄清
先前美媒曾經爆料，仍在自由市場待價而沽的田中將大，將從洋基與日職樂天金鷲中選擇下家，但今(2)日田中將大於推特上發文澄清，表示並不排斥其他隊伍的邀約。
根據「NJ.COM」早前報導指出，田中將大尋求下一支隊伍的首要考量是球隊競爭力，而非金錢，若未能回到洋基隊，田中將大也打算在日職樂天隊結束職棒生涯。
今日田中將大也在推特發文澄清，否定了只有回洋基或日職的選項：「這都不是事實，我不排斥加盟其他球隊，只要是對我有興趣的球隊，我都會一一考慮。」，而日前田中將大作客日本廣播節目曾表示，若沒有大聯盟球隊提出合約，回到日職的可能性不是零。
自分自身の今後について、ヤンキース、または日本でプレーする以外の選択肢はないといった内容の記事が一部メディアで報道されていますが、そのような事実はありません。— 田中将大/MASAHIRO TANAKA (@t_masahiro18) January 2, 2021
この段階では、来季プレーをしたいチームを限定しておらず、自分に興味を持ってくださる全ての球団の中から考えています。
田中將大去年為洋基隊出賽10場，拿下3勝3敗、防禦率3.56，7年大聯盟生涯都效力於洋基隊，生涯防禦率3.74，出賽174場，拿下78勝46敗。
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