MLB／「對待球員像漁民」 波拉斯怒斥光芒沒有財務困難

睽違10年闖進世界大賽的光芒，季後卻以省錢為由，甩賣陣中王牌投手史奈爾(Blake Snell)，也讓有著「吸血鬼」之稱的波拉斯（Scott Boras）對旗下客戶打抱不平，甚至認為光芒根本不是因為財務困難而交易史奈爾。

波拉斯接受《坦帕灣時報》表示，對於光芒再次送走明星球員，尤其是在闖進世界大賽後，此舉也讓他感到相當憤怒：「光芒對待球員就像是漁民一樣，釣到不是自己喜歡的魚就放掉，要贏得世界大賽冠軍你必須先進入幾次季後賽，而史奈爾能夠幫你們做到這一點。」

史奈爾還有3年3900萬美元的合約要走，也因此成為球隊開刀的對象，光芒總管尼德（Erik Neander）表示，交易史奈爾只是讓光芒後退一步，球隊沒有要重建的意思：「我們不會在2021年賽季舉白旗投降，我對我們的陣容充滿信心，我們還有很多時間可以重整球隊。」

光芒甩賣史奈爾(Blake Snell)招致波拉斯(Scott Boras)不滿，甚至認為根本不是因為財務困難而交易史奈爾。 歐新社。

而波拉斯對此不以為意，甚至認為打進世界大賽的光芒，根本沒有財務上的困難：「令我感到失望的是，他們花了10年時間重返世界大賽，但卻因為沒有拿下冠軍就選擇重新開始，這根本不是財務困難，我知道他們賺很多錢。」