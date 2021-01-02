MLB／剛被爆想回日職 田中將大：可能性不是零

日籍投手田中將大昨天才被美國媒體爆料，今年若無法加盟洋基，就會考慮回日職，田中將大在廣播節目受訪時也親自回應，回到日本的可能性不是零。

田中將大去年季後位獲得洋基隊的合格報價，成為自由球員，昨日NJ Advance Media記者米勒（Randy Miller）指出，田中將大若未能回到洋基隊，有考慮回日職，甚至打算在前東家樂天金鷲隊結束職棒生涯。

昨天田中將大擔任廣播節目「日本夜未眠（All Night Nippon）」的主持人，來賓中居正廣問到，2021年在大聯盟有什麼目標嗎？結果田中將大回應，「還不知道是不是在大聯盟打球」。

這個回應勾起中居正廣興趣，開始一連串提問，好奇田中將大是否有機會回到日職？田中將大表示，回到日職的可能性不是零。

作為巨人球迷，中居正廣也探問田中將大加盟的可能性，讓田中將大苦笑說，要看對方有沒有提出合約，有的話也會考慮，「要等到有報價後，才有可能做評估、討論。」不過田中將大也強調，自己到了美國後，都還是會關心樂天金鷲隊。

田中將大心向老東家，也引來中居正廣搞笑提問，如果要回到日本打球，結果樂天隊開價1年4000萬日圓（約台幣1088萬）的話怎麼辦？田中將大笑說：「沒其他選擇也只能接受，但應該會數一下吧，問問看是不是少了一個零。」