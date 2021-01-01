MLB／美媒爆料田中將大動向 洋基、返日二選一

日籍投手田中將大雖是今年自由市場頂級球員之一，卻沒有太多簽約消息，今天有紐澤西媒體爆料，田中將大如果無法加入洋基隊，就考慮回到日本打球。

根據NJ Advance Media記者米勒（Randy Miller）的報導指出，田中將大尋求下一支隊伍的首要考量是競爭力，而非金錢，也一直有打算在日職樂天隊結束職棒生涯。

大聯盟官網評估，以近期簽約的先發投手來看，田中將大應該可以在大聯盟獲得平均年薪1200萬美元的合約，若回到日職，薪資可能大打折，近期傳出加入日職巨人隊的一壘手史莫克（Justin Smoak），年薪落在600到700萬美元之間。

32歲的田中將大去年為洋基隊出賽10場，拿下3勝3敗，防禦率3.56，7年大聯盟生涯都效力於洋基隊，生涯防禦率3.74，出賽174場，拿下78勝46敗。