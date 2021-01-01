MLB／交易到教士很期待 達比修有想到小熊就哽咽

日籍投手達比修有聽到自己從小熊隊被交易到教士隊時，心中感到震驚，今天在線上記者會也難掩激動，想到小熊隊的照顧甚至一度哽咽，但也對加盟兵強馬壯的教士隊充滿期待。

達比修有在2017年與小熊隊簽下6年合約時，原以為芝加哥就是職棒生涯最終站，沒想到日前從推特上得知被交易，自己的手機卻沒收到通知，隔一天才獲得正式訊息，今天回想這段過程坦言，當時真的很震驚。

考量到疫情以及小熊隊的資金，達比修有說：「沒想到我會被交易，他們是一支贏球的隊伍，有能力去競爭。」下一步要加入教士隊，達比修對此也充滿期待，「我一直讓小孩在YouTube看教士隊打線的集錦影片，他們是很強的隊伍，我等不及看

打擊練習了」。

達比修有去年球季繳出8勝3敗、防禦率2.01的成績，在塞揚獎票選排名第二，他認為這18個月來的狀況是生涯最佳，原因在於小熊隊願意讓自己照想要的步調準備，「小熊隊讓我做自己」。

回想小熊隊的照顧，達比修有在訪問中途一度哽咽，然後笑著說，很感謝這3年來周遭人士給予的幫助，「想到這點真的會想哭」。

不過達比修有也透露，母親曾認為自己會去教士隊效力，沒想到是以這種方式實現預言，「我認為教士隊是目前最好的球隊之一，其實上個球季就想對決看看，一直都想迎戰強隊，所以很高興能加入這樣強大的球隊」。