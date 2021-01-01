MLB／甩長約賭自己一把 金河成4年7.9億元加盟教士

大聯盟教士隊今天正式宣布，以4年、2800萬美元（約台幣7.9億元）合約簽下韓職游擊好手金河成，大聯盟官網專欄作家海曼（Jon Heyman）更爆料，金河成捨棄更長合約，是希望趁年輕再拚下一筆大約。

金河成年薪為700萬美元，另包含400萬美元的激勵獎金，加上2025年還有雙方選擇權，合約總值最高可達3900萬美元，而金河成的前東家培證英雄隊則可獲得500萬美元的入札金。

金河成正式簽約教士

Brown and gold is going to look great on you, Ha-Seong Kim! pic.twitter.com/5PsNlZzfKV — San Diego Padres (@Padres) January 1, 2021

金河成在韓職7年平均打擊率為2成94，累積133發全壘打，拿過兩次游擊手金手套，去年打出生涯年，打擊率3成06，並轟出30發全壘打，可守三壘、游擊的金河成位置與教士隊三壘手馬查多、游擊手小塔提斯重疊，也可能改守二壘。

看到金河成簽約，海曼在推特上透露，金河成也有獲得5年、6年長約的報價，但他希望在自己身上下注，今年只有25歲的金河成還能趁年輕時再挑戰自由球員市場。