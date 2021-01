MLB／甩長約賭自己一把 金河成4年7.9億元加盟教士

大聯盟教士隊今天正式宣布,以4年、2800萬美元(約台幣7.9億元)合約簽下韓職游擊好手金河成,大聯盟官網專欄作家海曼(Jon Heyman)更爆料,金河成捨棄更長合約,是希望趁年輕再拚下一筆大約。

金河成年薪為700萬美元,另包含400萬美元的激勵獎金,加上2025年還有雙方選擇權,合約總值最高可達3900萬美元,而金河成的前東家培證英雄隊則可獲得500萬美元的入札金。

Brown and gold is going to look great on you, Ha-Seong Kim! pic.twitter.com/5PsNlZzfKV