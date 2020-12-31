MLB／包爾喊價超過2億？本人出面闢謠：別胡扯

今年的MLB自由球員市場最大咖包爾（Trevor Bauer）人人覬覦，有美媒記者推表示他正尋求一份總額超過2億美元的超大型合約，遭包爾本人親自打臉：「別胡扯。」

Interested teams suggest Trevor Bauer seeks a 5- or 6-year deal for $36M to $40M (about $200M). Bauer is coming off a brilliant Cy Young season but the star market is slow. The record AAV is $36M by Bauer’s UCLA teammate Gerrit Cole. Agent Rachel Luba declines comment on talks. — Jon Heyman (@JonHeyman) December 30, 2020

《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）在推特上表示，包爾正尋求一份5至6年、每年3600萬至4000萬美元，總額2億美元的超大型合約，由於其要價太高，有網友信以為真紛紛指責包爾貪心，並在留言中提及這價碼根本不符合他的成績。

Allllllsooooooo if you’re going to go out of your way to report that someone declines to comment you might want to make sure it’s ACTUALLY true (*it’s not*). Don’t you have to actually talk to someone for them to “decline”? Wouldn’t want to be fake news now would we Jonny boy? https://t.co/lyn4UIL58j — Trevor Bauer (@BauerOutage) December 30, 2020

而包爾在不到一個小時內發文回覆，「如果你要報導至少要證明這是真的（但事實並非如此），你真的有親自跟我的經紀人盧芭（Rachel Luba）講到話嗎？還是你只是個假新聞製造機？」

I’ve been traveling all day and haven’t opened your texts re contract lengths and $ amounts. If you’re referring to prior conversations we’ve had, when I declined to comment, I feel it’s disingenuous to tweet this without giving me a chance to respond to your texts this evening. — Rachel Luba (@AgentRachelLuba) December 30, 2020

海曼也立即回覆，「她有回訊告訴我她拒絕回答。」然而立刻遭經紀人盧芭本人打臉：「我整天都在外旅行，根本沒有時間打開你的訊息閘，甚至有時間告訴你合約內容和長度，在未經求證就發這種文引人注目非常虛偽且反智。」

而這也不是海曼第一次對外發布假的簽約資訊了，大聯盟記者汲汲營營不惜發布假新聞只為製造話題引人注目，實屬錯誤示範。

包爾為今年國聯塞揚獎得主，11場先發繳出防禦率1.73、每局被上壘率0.795，曾傳出包括原東家紅人，洋基、大都會、紅襪、白襪、天使和巨人隊都對其感興趣。