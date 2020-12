MLB／包爾喊價超過2億？本人出面闢謠：別胡扯

今年的MLB自由球員市場最大咖包爾(Trevor Bauer)人人覬覦,有美媒記者推表示他正尋求一份總額超過2億美元的超大型合約,遭包爾本人親自打臉:「別胡扯。」

Interested teams suggest Trevor Bauer seeks a 5- or 6-year deal for $36M to $40M (about $200M). Bauer is coming off a brilliant Cy Young season but the star market is slow. The record AAV is $36M by Bauer’s UCLA teammate Gerrit Cole. Agent Rachel Luba declines comment on talks.

《MLB Network》記者海曼(Jon Heyman)在推特上表示,包爾正尋求一份5至6年、每年3600萬至4000萬美元,總額2億美元的超大型合約,由於其要價太高,有網友信以為真紛紛指責包爾貪心,並在留言中提及這價碼根本不符合他的成績。

Allllllsooooooo if you’re going to go out of your way to report that someone declines to comment you might want to make sure it’s ACTUALLY true (*it’s not*). Don’t you have to actually talk to someone for them to “decline”? Wouldn’t want to be fake news now would we Jonny boy? https://t.co/lyn4UIL58j