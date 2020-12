MLB／曼尼超耐斯！對不熟的記者一進門就拍屁股

推特趨勢日前流行「自己與名人的趣聞」,幾位紅襪隊記者在網上分享了自己與曼尼(Manny Ramirez)發生的各種荒唐趣事。

《CBS》記者Dan Roche回憶自己曾與曼尼在伊利諾州的農村麥當勞共進午餐,他(曼尼)坐在一個停車場中的貨攤上並向商人買了一瓶古龍水。

Went to a McDonalds in rural Illinois with Manny Ramirez. We sat in a booth and had lunch. He then bought a bottle of cologne off someone in the parking lot. https://t.co/77CewNCMRW