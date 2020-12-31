MLB／曼尼超耐斯！對不熟的記者一進門就拍屁股

推特趨勢日前流行「自己與名人的趣聞」，幾位紅襪隊記者在網上分享了自己與曼尼（Manny Ramirez）發生的各種荒唐趣事。

《CBS》記者Dan Roche回憶自己曾與曼尼在伊利諾州的農村麥當勞共進午餐，他（曼尼）坐在一個停車場中的貨攤上並向商人買了一瓶古龍水。

Went to a McDonalds in rural Illinois with Manny Ramirez. We sat in a booth and had lunch. He then bought a bottle of cologne off someone in the parking lot. https://t.co/77CewNCMRW — Dan Roche (@RochieWBZ) December 29, 2020

另一位記者史都華(James Stewart)恐怕就不這麼喜歡曼尼了，他分享，紅襪隊邀請媒體進入球員休息室採訪，一進門，曼尼便一巴掌拍他的屁股說：「很高興見到你，兄弟！」然而這位記者過去從未與曼尼互動過。

48歲的曼尼今年8月以球員兼教練的身分加盟澳職雪梨藍襪隊，至今仍在棒球界活躍，許多紅襪球迷仍懷念過去由歐提茲（David Ortiz）與曼尼領軍的經典時代。