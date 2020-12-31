MLB／史布林格獎落誰家？傳大都會、藍鳥為最終競爭者

太空人隊外野手史布林格（George Springer）於今年休賽季成為自由球員，他的經紀人對外喊價一紙年份長，且總值超越1億5千萬美金的合約，今傳有力競爭者僅剩大都會、藍鳥二隊，最終結果將在明年一月對外發布。

據《紐約時報》報導，31歲的史布林格在2020縮水賽季的51場出賽中敲出14轟與32分打點、攻擊指數.899，即使在完整賽季的2019也繳出39轟、96分打點與攻擊指數.974的頂級成績，他的進攻能力對於嚴重左傾的大都會打線會是一大助力。

紐約大都會隊早在賽季結束後就放話要搶下今年自由市場的每一條大魚，包括賽揚投手包爾（Trevor Bauer）、打擊王勒梅休（DJ LeMahieu ），以及本日主角史布林格，在12月初他們以總額4060萬美元簽下明星捕手麥肯（James McCann）與牛棚投手梅伊（Trevor May），紐媒表示是時候砸重金實現當時的諾言了。

入選三屆全明星賽的史布林格在2020賽季用成績證明即使沒有作弊，自己也是聯盟的頂尖打者，若「富爸爸」柯恩（Steve Cohen）決定下手，或許大都會該考慮的不是金錢，而是如何安排隊內包括尼莫（Brandon Nimmo）、康佛托（Michael Conforto）等強力外野手的打線排序。