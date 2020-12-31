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MLB／教士組強大先發陣容 史奈爾：有立即奪冠機會

中央社 / 洛杉磯30日綜合外電報導
交易過後，教士三大主戰投手史奈爾、達比修有、拉梅特。 擷圖自教士隊官方推特
交易過後，教士三大主戰投手史奈爾、達比修有、拉梅特。 擷圖自教士隊官方推特

美國職棒大聯盟MLB聖地牙哥教士為增強奪冠實力，從芝加哥小熊手中換來日籍強投達比修有（Yu Darvish）。

法新社報導，教士和小熊完成一項涉及7名球員的交易，教士換得34歲、上個賽季以8勝3敗領先國聯的右投達比修有，以及達比修有多數先發的搭檔捕手卡拉提尼（Victor Caratini）。

教士總經理普瑞勒（A.J. Preller）表示：「這是比賽中，力量、技巧和多種球路的美好結合。」

加上從坦帕灣光芒交易來的明星投手史奈爾（Blake Snell），教士已組成讓人難以對付的先發投手陣容。

史奈爾說：「我們已擁有立即贏得世界大賽（World Series）的機會，你會很喜愛加入這個陣容。」

達比修有上個賽季與卡拉帝搭配76局，平均防禦率2.01；卡拉帝與達比修有歷來一共搭配196又1/3局，是達比修有生涯中搭配最多的捕手。

小熊總裁霍耶（Jed Hoyer）說：「他（卡拉帝）成為交易的一部分，部分原因是他與達比修有的關係極佳。」

在這次交易中，小熊獲得右投戴維斯（ZachDavies）、18歲的梅納（Ismael Mena）和凱西（OwenCaissie）2名外野手，以及17歲的普雷西亞多（Reginald Preciado）和20歲的山塔那（YeisonSantana）2名游擊手。

達比修有 教士

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