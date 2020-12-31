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日職／陳偉殷、阿坎塔拉加盟 阪神監督對勝投有期待

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
陳偉殷。中央社
陳偉殷。中央社

阪神虎隊今年找來台灣左投陳偉殷、韓職勝投王阿坎塔拉（Raul Alcantara）加盟，監督矢野燿大指出，兩人將組成先發連線，朝擊倒巨人隊的目標邁進，「很期待先發陣容能夠拿下幾勝」。

阪神隊目標是自2005年以後再次拿下中央聯盟優勝，今年季後陳偉殷與阿坎塔拉的加入，強化了原本就不錯的先發陣容，今年阪神隊在央聯排名第二，落後龍頭巨人隊7.5場勝差，對戰成績8勝16敗是讓優勝從手中溜走的最大原因。

矢野燿大表示，今年對戰巨人往往無法從對方先發投手手中拿下分數，對方得到1、2分後就取得有利局面，像這樣用先發去帶動局面的方式，不僅是對付巨人的方式，也能適用到其他球隊。

阪神隊明年多了擁有8年大聯盟、6年日職資歷的陳偉殷，還有韓職單季20勝的阿坎塔拉，加上今年以西勇輝、秋山拓巳、青柳晃洋、高橋遙人等先發陣容，還有出現復甦跡象的藤浪晉太郎也是候補人選。

矢野燿大認為，陳偉殷與阿坎塔拉的加入，會帶動球隊內部先發輪值的高度競爭，「很期待明年先發陣容能夠拿下幾勝」。

矢野燿大也表示，兩人將會安排在先發，代表現有8位洋將中，陳偉殷與阿坎塔拉先搶占2個登錄名額，續留的蘇亞雷斯（Robert Suarez）預期會擔任守護神，剩下洋將如何取捨，矢野燿大表示，會好好抉擇。

陳偉殷 阪神虎 巨人

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