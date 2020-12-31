達比修、史奈爾降臨教士 王牌大軍威脅道奇王位

2020來到了最後尾聲，教士隊在聖誕節過後馬上給了交易市場一連串的驚喜。原以為從光芒隊換來2018年賽揚獎得主史奈爾(Blake Snell)已經夠狂，沒想到狂上加狂，不過隔一天的時間又從小熊隊交易來王牌強投達比修有。原本一位史奈爾就足以讓教士隊輪值戰力大幅提升，現在又來了一個達比修，讓原本就相當頂尖的輪值陣容更加豪華，也使在國聯西區已8連霸的道奇隊直接受到威脅。

教士隊先是一口氣送出帕蒂諾(Luis Patino)、梅西亞(Francisco Mejia)、杭特(Blake Hunt)及威爾考克斯(Cole Wilcox)等四名年輕又具潛力的好手，向光芒隊換來王牌投手史奈爾(Blake Snell)，其中帕蒂諾是2020年Baseball America百大新秀排名第18名。達比修有的交易案則是送走上季投出生涯代表作，防禦率2.73寫下生涯新低的戴維斯(Zach Davies)以及四名新秀，教士自己得到達比修有和捕手卡拉丁尼(Victor Caratini)。

教士去年季末相當合算地跟釀酒人換來戴維斯，誰知道戴維斯本季投出生涯最佳的表現，教士再拿戴維斯去換達比修，先發投手陣容再升級！ 歐新社資料照片

教士隊上季表現突飛猛進，不但終結了13年的季後賽荒，戰績還高居國聯第2，僅次於衛冕冠軍道奇隊。上季教士隊的輪值其實表現相當稱職，3.46的防禦率在全聯盟排名第3。原本預估原班人馬能夠持續到2021年，可惜今年季中換來的強投克里文格(Mike Clevinger)必須開韌帶更換手術(Tommy John Surgery)，明年球季確定報銷。因此史奈爾是要來填補克里文格明年的空缺。

教士今年季中從印地安人換來克里文格，他出賽4場戰績2勝1敗、防禦率2.84、K/BB是19/3，很可惜突然受傷，要不然他在國聯可能將要大殺四方。 歐新社資料照片

史奈爾生涯成績42勝30敗、防禦率3.24。他拿賽揚獎的那年拿下了21勝，防禦率僅1.89。今年世界大賽第6戰，史奈爾在主投5.1局未失分、壘上有一名跑者的情況下，被總教練凱許(Kevin Cash)提前換下場，引發了極大的爭議。當時光芒還保有1分領先，他被換下後光芒就慘遭逆轉，將冠軍拱手讓給道奇隊。若當時史奈爾還留在場上，結局還很難說，而沒想到該場比賽就是他最後一次穿著光芒球衣投球。

史奈爾雖然因續航力的問題常被台灣球迷酸「5局塞揚」，但他終究還是位塞揚等級的投手。教士陣中還有拉梅特(Dinelson Lamet)和帕達克(Chris Paddack)這兩位具王牌身手的投手。來自多明尼加的拉梅特今年大爆發，主投69局防禦率僅2.09，拿下塞揚獎的第4名。帕達克則是在2019年以新人之姿投出王牌身手，那年他繳出9勝7敗、3.33防禦率的成績。今年帕達克的表現明顯下滑，防禦率漲到4.73，但他的三振保送比維持在4.83的水準，與2019年的4.94相去不遠，明年還是有相當高的機會反彈。

拉梅特在教士的三個球季一直有明顯的進步，今年他壓低被打全壘打支數，防禦率變成驚人的2.09。 歐新社資料照片

達比修則等於讓戴維斯原有的位子直接成為一張王牌。他上季繳出8勝3敗、2.01防禦率的賽揚等級成績，並第二度拿下賽揚獎票選第二名。如此一來，明年教士隊開季至少會有達比修、史奈爾、拉梅特和帕達克，陣容相當豪華。

別忘了教士農場還有位超級大物高爾(MacKenzie Gore)明年很有可能登上大聯盟。他是2017年選秀第三順位，2020年被Baseball America評選為百大新秀第6名，若下季他能加入輪值，教士隊的陣容會更可怕。

教士農場還有超級大物投手高爾，他2019年在小聯盟投出9勝2敗、防禦率1.69成績，很有可能明年就會上大聯盟。 歐新社資料照片

教士隊有達比修和史奈爾未來三年的擁有權，因此從2021到2023年，他們都會擁有聯盟頂尖的輪值陣容。2022年他們的陣容尤其可怕，克里文格會在那年傷癒復出，高爾可能更加純熟，加上達比修、史奈爾、拉梅特和帕達克，屆時具有王牌等級身手的球員可能多達6位。

教士隊已擁有塔提斯(Fernando Tatis Jr.)和馬恰多(Manny Machado)領軍的超強打線，現又有一組頂尖的輪值陣容，接下來勢必得補強牛棚。他們的兩位強力終結者羅森索(Trevor Rosenthal)和耶茨(Kirby Yates)都已成為自由球員，若屆時兩人都不在陣中，就必須找到另一位可靠的人選來頂替。

無論如何，達比修和史奈爾的同時到來肯定讓道奇隊捏了把冷汗。從2021直到2023年，教士隊的完美輪值和強力打線都讓他們足以爭奪冠軍。